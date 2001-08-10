В Южно-Сахалинске начался фестиваль кулинарного искусства
На Сахалине стартовал X юбилейный чемпионат кулинарного искусства и сервиса. В регион для его проведения и судейства прибыли ведущие рестораторы и кулинарные мастера страны и соседней Японии. Им предстоит оценить конкурсные блюда 72 участников - выпускников сахалинских профучилищ, поваров, барменов и официантов.
В двухдневной программе чемпионата - 6 конкурсов и более десятка мастер-классов. Жюри определит лучших поваров и барменов, мастеров суши, а также даст свою оценку заведениям сахалинского общепита - ресторанам и кафе. Предусмотрены два детских соревнования – рисунков и по приготовлению бутербродов.
География участников обширна – среди них представители многих сахалинских районов. Впервые на чемпионате представлены Курильские острова. С острова Итуруп прибыла сотрудница кафе Ирина Шумакова.
- Решилась на участие, чтобы научиться чему-то новому у коллег, мастеров высокого класса. Хочется, чтобы туристы, приезжающие на Курилы, приходили именно в наше кафе. В основном, мы работаем с морепродуктами и рыбой, - рассказала конкурсантка.
Для Сахалина открывшееся кулинарное мероприятие носит отчетливый практический характер, отметил главный судья кулинарных конкурсов, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Сотрудники сферы общепита обмениваются опытом, чтобы впоследствии использовать новые техники и знания в своей работе.
- Мне импонирует название сахалинского чемпионата, ведь кулинария и правда сродни искусству, это часть культуры. А на Сахалине особенно заметно взаимопроникновение культур. В разное время сюда приезжали люди со всей России и сопредельных государств. Возник некий «микс» из различных национальных кухонь, который, уверен, поможет создать региону собственный оригинальный туристический продукт с новыми рабочими местами и налогами, - сообщил Бухаров в ходе торжественной церемонии открытия состязаний.
Мнение кулинарного мастера разделяет и губернатор Олег Кожемяко, который прибыл на мероприятие, чтобы поприветствовать его участников и гостей.
- Сегодня на Сахалине реализуется большой проект в сфере туризма - создается горнолыжный курорт «Горный воздух». И важно уделить особое внимание развитию сети кафе, ресторанов и гостиниц. Мы должны сделать все, чтобы туристам у нас было комфортно, - сказал глава региона.
За годы существования кулинарного чемпионата в островной сфере индустрии гостеприимства достигнут серьезный прогресс, добавил он. Оборот сферы общественного питания вырос в 3 раза. На 150 единиц увеличилось количество кафе и ресторанов, где жители и гости области могут вкусно поесть.
- И во многом – это заслуга именно кулинарного чемпионата. Ведь он не просто дает возможность поварам и кондитерам проявить себя во время конкурса, а задает тон развитию всей отрасли, - подчеркнул Олег Кожемяко.
С приветствием к собравшимся обратился и генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Хирано Рюити. Он рассказал, что за год работы на острове встретил множество людей, которые любят Японию, во многом - благодаря японской кухне.
- В Южно-Сахалинске сегодня достаточно хороших ресторанов японской кухни. Их роль в развитии дружеских связей между Японией и Сахалином – велика. Рассчитываю, что конкурс мастеров суши, поможет укрепить эту положительную для обеих стран тенденцию, - сказал генконсул.
Юбилейный кулинарный чемпионат открыл конкурс поваров с традиционным «черным ящиком». Для каждого из конкурсантов в нем оказался свой неповторимый набор продуктов. В течение 40 минут из них предстояло приготовить блюда. Оценивались кушанья по таким критериям, как вкус и дизайн, цветовые сочетания ингредиентов, новизна технологии, способ подачи блюд.
Главный приз чемпионата - «Кубок губернатора Сахалинской области». Победители в конкурсах получат медали и дипломы, призы, право прохождения образовательных программ в ведущих профессиональных школах страны.
В рамках мероприятия предусмотрена и богатая образовательная программа. Вход на мастер-классы для всех желающих свободный. Бренд-шеф Павел Галковский из Москвы поделится искусством приготовления запеченных крабовых фаланг с трюфельным соусом. Кондитер из Южно-Сахалинска Наталья Хлебникова покажет, как сделать натуральный зефир своими руками. А еще один житель города Вадим Снегирев научит варить эспрессо. Секретами правильной разделки краба поделится японский мастер из Южно-Сахалинска Итиносэки Кэдзи. Кроме того, посетив чемпионат, можно будет узнать, как приготовить корейское блюдо «Шабушабу» и мягкий козий сыр.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Делегация из Японии посетила Холмск
- 10:52 Сегодня Всероссийский географический диктант пройдет и на Сахалине
09:59 Сегодня В Томари откроется лыжный сезон
- 09:30 Сегодня Конкурс видеороликов пройдет в Южно-Сахалинске
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
- 11:25 24 Октября В отношении генерального директора строительной компании возбуждено уголовное дело
Выбор редакции
- 18:25 Сегодня В Сахалинской области закончились двухдневные учения ФСБ
- 16:19 Сегодня Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 16:12 Сегодня В прокуратуре Сахалинской области обсудили важные для инвесторов вопросы
- 14:45 Сегодня Автодорогу Оха - Москальво закрыли до улучшения погодных условий
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?