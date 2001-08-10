В Южно-Сахалинске начался фестиваль кулинарного искусства

На Сахалине стартовал X юбилейный чемпионат кулинарного искусства и сервиса. В регион для его проведения и судейства прибыли ведущие рестораторы и кулинарные мастера страны и соседней Японии. Им предстоит оценить конкурсные блюда 72 участников - выпускников сахалинских профучилищ, поваров, барменов и официантов.

В двухдневной программе чемпионата - 6 конкурсов и более десятка мастер-классов. Жюри определит лучших поваров и барменов, мастеров суши, а также даст свою оценку заведениям сахалинского общепита - ресторанам и кафе. Предусмотрены два детских соревнования – рисунков и по приготовлению бутербродов.

География участников обширна – среди них представители многих сахалинских районов. Впервые на чемпионате представлены Курильские острова. С острова Итуруп прибыла сотрудница кафе Ирина Шумакова.

- Решилась на участие, чтобы научиться чему-то новому у коллег, мастеров высокого класса. Хочется, чтобы туристы, приезжающие на Курилы, приходили именно в наше кафе. В основном, мы работаем с морепродуктами и рыбой, - рассказала конкурсантка.

Для Сахалина открывшееся кулинарное мероприятие носит отчетливый практический характер, отметил главный судья кулинарных конкурсов, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Сотрудники сферы общепита обмениваются опытом, чтобы впоследствии использовать новые техники и знания в своей работе.

- Мне импонирует название сахалинского чемпионата, ведь кулинария и правда сродни искусству, это часть культуры. А на Сахалине особенно заметно взаимопроникновение культур. В разное время сюда приезжали люди со всей России и сопредельных государств. Возник некий «микс» из различных национальных кухонь, который, уверен, поможет создать региону собственный оригинальный туристический продукт с новыми рабочими местами и налогами, - сообщил Бухаров в ходе торжественной церемонии открытия состязаний.

Мнение кулинарного мастера разделяет и губернатор Олег Кожемяко, который прибыл на мероприятие, чтобы поприветствовать его участников и гостей.

- Сегодня на Сахалине реализуется большой проект в сфере туризма - создается горнолыжный курорт «Горный воздух». И важно уделить особое внимание развитию сети кафе, ресторанов и гостиниц. Мы должны сделать все, чтобы туристам у нас было комфортно, - сказал глава региона.

За годы существования кулинарного чемпионата в островной сфере индустрии гостеприимства достигнут серьезный прогресс, добавил он. Оборот сферы общественного питания вырос в 3 раза. На 150 единиц увеличилось количество кафе и ресторанов, где жители и гости области могут вкусно поесть.

- И во многом – это заслуга именно кулинарного чемпионата. Ведь он не просто дает возможность поварам и кондитерам проявить себя во время конкурса, а задает тон развитию всей отрасли, - подчеркнул Олег Кожемяко.

С приветствием к собравшимся обратился и генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Хирано Рюити. Он рассказал, что за год работы на острове встретил множество людей, которые любят Японию, во многом - благодаря японской кухне.

- В Южно-Сахалинске сегодня достаточно хороших ресторанов японской кухни. Их роль в развитии дружеских связей между Японией и Сахалином – велика. Рассчитываю, что конкурс мастеров суши, поможет укрепить эту положительную для обеих стран тенденцию, - сказал генконсул.

Юбилейный кулинарный чемпионат открыл конкурс поваров с традиционным «черным ящиком». Для каждого из конкурсантов в нем оказался свой неповторимый набор продуктов. В течение 40 минут из них предстояло приготовить блюда. Оценивались кушанья по таким критериям, как вкус и дизайн, цветовые сочетания ингредиентов, новизна технологии, способ подачи блюд.

Главный приз чемпионата - «Кубок губернатора Сахалинской области». Победители в конкурсах получат медали и дипломы, призы, право прохождения образовательных программ в ведущих профессиональных школах страны.

В рамках мероприятия предусмотрена и богатая образовательная программа. Вход на мастер-классы для всех желающих свободный. Бренд-шеф Павел Галковский из Москвы поделится искусством приготовления запеченных крабовых фаланг с трюфельным соусом. Кондитер из Южно-Сахалинска Наталья Хлебникова покажет, как сделать натуральный зефир своими руками. А еще один житель города Вадим Снегирев научит варить эспрессо. Секретами правильной разделки краба поделится японский мастер из Южно-Сахалинска Итиносэки Кэдзи. Кроме того, посетив чемпионат, можно будет узнать, как приготовить корейское блюдо «Шабушабу» и мягкий козий сыр.