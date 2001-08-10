В Сахалинской области закончились двухдневные учения ФСБ
Оперативный штаб в Сахалинской области в период с 22 по 23 ноября 2017 года провел тактико-специальное учение на территории Южно-Сахалинска.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ФСБ, по легенде учения, группой условных террористов в гЮжно-Сахалинске совершён диверсионно-террористический акт, в результате которого пострадали люди. Преступникам удалось скрыться.
На месте происшествия экстренными и жизнеобеспечивающими службами, входящими в группировку ОШ, отрабатывались первоочередные неотложные мероприятия по ликвидации последствий террористического акта, эвакуации людей, оказанию им медицинской и психологической помощи.
Специальными службами и правоохранительными органами при реализации мероприятий по выявлению и предотвращению иных возможных террористических актов на территории муниципального образования осуществлены проверки критически важных объектов г. Южно-Сахалинска (аэропорт, медицинские и образовательные учреждения, крупные торговые центры). Силы и средства субъектов оперативно-разыскной деятельности были задействованы в оперативном розыске преступников.
Исходя из складывающейся обстановки ОШ на территории Южно-Сахалинска условно введён режим контртеррористической операции. В ходе боевых мероприятий в режиме реального времени тщательно отрабатывался весь цикл действий - от прибытия оперативных групп на место обнаружения преступников до их обезвреживания.
Проведённое тактико-специальное учение позволило повысить уровень готовности силовых структур Сахалинской области к предупреждению, пресечению и минимизации последствий террористических угроз в населённых пунктах, а также совершенствовать порядок организации и взаимодействия привлекаемых ведомств при проведении КТО.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Делегация из Японии посетила Холмск
- 10:52 Сегодня Всероссийский географический диктант пройдет и на Сахалине
09:59 Сегодня В Томари откроется лыжный сезон
- 09:30 Сегодня Конкурс видеороликов пройдет в Южно-Сахалинске
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
- 11:25 24 Октября В отношении генерального директора строительной компании возбуждено уголовное дело
Выбор редакции
- 18:25 Сегодня В Сахалинской области закончились двухдневные учения ФСБ
- 16:19 Сегодня Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 16:12 Сегодня В прокуратуре Сахалинской области обсудили важные для инвесторов вопросы
- 14:45 Сегодня Автодорогу Оха - Москальво закрыли до улучшения погодных условий
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?