В Сахалинской области закончились двухдневные учения ФСБ

Оперативный штаб в Сахалинской области в период с 22 по 23 ноября 2017 года провел тактико-специальное учение на территории Южно-Сахалинска.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ФСБ, по легенде учения, группой условных террористов в гЮжно-Сахалинске совершён диверсионно-террористический акт, в результате которого пострадали люди. Преступникам удалось скрыться.

На месте происшествия экстренными и жизнеобеспечивающими службами, входящими в группировку ОШ, отрабатывались первоочередные неотложные мероприятия по ликвидации последствий террористического акта, эвакуации людей, оказанию им медицинской и психологической помощи.

Специальными службами и правоохранительными органами при реализации мероприятий по выявлению и предотвращению иных возможных террористических актов на территории муниципального образования осуществлены проверки критически важных объектов г. Южно-Сахалинска (аэропорт, медицинские и образовательные учреждения, крупные торговые центры). Силы и средства субъектов оперативно-разыскной деятельности были задействованы в оперативном розыске преступников.

Исходя из складывающейся обстановки ОШ на территории Южно-Сахалинска условно введён режим контртеррористической операции. В ходе боевых мероприятий в режиме реального времени тщательно отрабатывался весь цикл действий - от прибытия оперативных групп на место обнаружения преступников до их обезвреживания.

Проведённое тактико-специальное учение позволило повысить уровень готовности силовых структур Сахалинской области к предупреждению, пресечению и минимизации последствий террористических угроз в населённых пунктах, а также совершенствовать порядок организации и взаимодействия привлекаемых ведомств при проведении КТО.