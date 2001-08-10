В Холмске появился автобус для передвижения маломобильных граждан

В Холмском городском округе состоялась торжественная передача нового специализированного автобуса для транспортировки маломобильных групп населения, приобретённого для муниципального образования на средства субсидии в рамках программы «Доступная среда».

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации муниципального образования «Холмский городской округ», автобус полностью отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения, а также правилам организованной перевозки группы детей. Имеет 18 посадочных мест и одно место для инвалида-колясочника. Все сидения оснащены ремнями безопасности. Кроме того, в автобусе установлены устройства, предотвращающие непреднамеренное открывание дверей, устройство, препятствующее началу движения транспортного средства при открытых дверях, блокировка дверей, индивидуальная кнопка вызова, сигнализация заднего хода.

Таким образом, кроме перевозки маломобильных взрослых, данное транспортное средство может использоваться для транспортировки детей, имеющих ограничения по здоровью, что позволит таким детям участвовать в различных спортивных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, проводимых за пределами Холмского городского округа, а также даст возможность доставлять маломобильных школьников на сдачу экзаменов, например.

На торжественном мероприятии присутствовала заместитель министра социальной защиты населения Сахалинской области Татьяна Алексашина, которая отметила, что сегодня в регионе уделяется большое внимание созданию комфортной и доступной среды для особых групп населения, создаются специальные программы, выделяются средства на их реализацию. Так, например, приобретение спецавтобуса для Холмска в рамках программы «Доступная среда» обошлось для областного бюджета в 3 млн. 456 тыс. рублей, с долей местного софинансирования.

Опробовала новый автобус холмчанка Надежда Никифорова, которая с помощью специальных механизмов, вмонтированных в подъёмник, смогла на инвалидной коляске самостоятельно подняться в салон и спуститься обратно.

Высоко оценила новое транспортное средство и председатель холмского общества инвалидов Ким Те Сун Любовь Денисовна, заверившая присутствующих в том, что теперь членам общественной организации будет гораздо проще и удобнее выезжать на разного рода мероприятия, а значит – вести активный образ жизни.