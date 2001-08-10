Госавтоинспекторы области поздравили женщин - водителей с днем матери

По территории всей Сахалинской области дорожная полиция организовала акции и поздравления в честь дня матери.

Во всемирный день матери Холмские госавтоинспекторы и школьники провели пропагандистскую акцию, направленную на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Быть мамой не только приятно и почетно, но это еще и определенный труд: работа над собой, работа со своим ребенком. Именно поэтому, акция проведена под названием «Важная работа – защита и забота». Вместо обычных листовок и буклетов, в этот день женщины – водители получали от полицейских именные благодарственные письма от начальника ГИБДД за любовь и заботу о безопасности юного пассажира, находящегося в салоне автомобиля, а из рук подростков воздушные разноцветные шары. Такой вид поздравления и поощрения выбран был не случайно. Много положительных отзывов получили сотрудники Госавтоинспекции от водителей «Автомам».

Не остались и без внимания дети, которые передвигались в автомобилях вместе с родителями. Им вручались иллюстрированные раскраски с правилами дорожного движения, световозвращающие значки.

И, конечно, параллельно с поздравлениями в адрес «Автомам» звучали напутственные слова о роли женщины и матери в воспитании законопослушного поколения, в привитии навыков безопасного поведения детей на дорогах, о положительном примере, который родители должны подавать своим детям и пожелания безопасных дорог! При этом инспектора ГИБДД акцентировали внимание водителей - женщин на обязательном использовании детских удерживающих устройств и безопасности детей в салоне автомобиля.

Для Госавтоинспекции г. Углегорска день матери стал еще одним поводом, что бы обратиться к женщинам с призывом соблюдения правил дорожного движения, как гарантии личной безопасности и безопасности их детей на дороге.

В женском отделении ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» сотрудники ГИБДД провели акцию «Заботливая мама».

Инспектор ДПС рассказала будущим мамам о тех особенностях, которые должна учитывать беременная женщина при поездке в автомобиле, и о том, насколько важно пристегиваться ремнем безопасности. Объяснила правила поведения на дорогах во время прогулок с коляской, и рассказал о необходимости использования световозвращающих элементов пешеходами.

Особое внимание будущих мам было обращено на перевозку детей в салоне автомобиля. Им рассказали как правильно подобрать автокресло, на что требует обратить внимание при его выборе, а также, как правильно крепить в салоне автомобиля.

Сотрудники Поронайского отделения дорожной полиции в рамках празднования всемирного дня матери вместе с воспитанниками центра детского творчества и педагогами дополнительного образования провели игровая викторина «Азбука дорог» с развлечениями и конкурсами по правилам безопасного поведения на улице и вблизи дороги.

Дети и приглашенные на мероприятие родители с удовольствием приняли участие в занимательной игре.

В ходе проведения дорожной викторины были организованы игровые конкурсы «Отгадай загадку», «Собери знак», физкульт-минутка «Светофорик», решение кроссвордов, разыграна «Дорожная лотерея» и проведена интерактивная игра «Раскрась и назови знак».

В завершении праздника всех мам ждало награждение поделками, изготовленными руками детей. Юные участники и победители конкурсов получили небольшие, но очень полезные презенты - световозвращающие значки, чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток.

На призыв соблюдения правил дорожного движения, дети искренне обещали инспектору быть внимательными и дисциплинированными на дорогах.

Всем участницам акции вручены листовки пропагандистского характера, женщинам-водителям вручены памятки для водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Долинска не остались в стороне от этого события, и в преддверии Дня матери, с целью поддержания традиций бережного отношения к материнству и закрепления семейных ценностей, осознания родителями необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей, посетили женскую консультацию, в которой была организована встреча с будущими мамами.

Главной целью визита стало разъяснение будущим матерям важности использования детских удерживающих устройств при перевозке в салоне автомобиля. Им рассказали о том, зачем нужны автокресла, автолюльки и бустеры, объяснили, как выбрать правильное детское удерживающее устройство и использовать его, чтобы в случае опасности уберечь жизнь и здоровье ребёнка. Сотрудники ГИБДД отметили, что даже самая первая в жизни ребёнка поездка должна начинаться с учётом безопасности, то есть в автолюльке. Будущим мамам рассказали об интернет кампании «Пристегнись, Россия!» и они с удовольствием решили к ней присоединиться.

Кроме того, инспекторы ГИБДД рекомендовали молодым мамам использовать в тёмное время суток световозвращающие элементы на одежде и колясках.

Женщины с интересом слушали важную информацию, задавали вопросы, и получали от сотрудников Госавтоинспекции исчерпывающие ответы. В завершении мероприятия всем участницам вручили памятки по выбору и использованию детских удерживающих устройств и световозвращающие браслеты.