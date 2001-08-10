Госавтоинспекторы области поздравили женщин - водителей с днем матери
По территории всей Сахалинской области дорожная полиция организовала акции и поздравления в честь дня матери.
Во всемирный день матери Холмские госавтоинспекторы и школьники провели пропагандистскую акцию, направленную на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Быть мамой не только приятно и почетно, но это еще и определенный труд: работа над собой, работа со своим ребенком. Именно поэтому, акция проведена под названием «Важная работа – защита и забота». Вместо обычных листовок и буклетов, в этот день женщины – водители получали от полицейских именные благодарственные письма от начальника ГИБДД за любовь и заботу о безопасности юного пассажира, находящегося в салоне автомобиля, а из рук подростков воздушные разноцветные шары. Такой вид поздравления и поощрения выбран был не случайно. Много положительных отзывов получили сотрудники Госавтоинспекции от водителей «Автомам».
Не остались и без внимания дети, которые передвигались в автомобилях вместе с родителями. Им вручались иллюстрированные раскраски с правилами дорожного движения, световозвращающие значки.
И, конечно, параллельно с поздравлениями в адрес «Автомам» звучали напутственные слова о роли женщины и матери в воспитании законопослушного поколения, в привитии навыков безопасного поведения детей на дорогах, о положительном примере, который родители должны подавать своим детям и пожелания безопасных дорог! При этом инспектора ГИБДД акцентировали внимание водителей - женщин на обязательном использовании детских удерживающих устройств и безопасности детей в салоне автомобиля.
Для Госавтоинспекции г. Углегорска день матери стал еще одним поводом, что бы обратиться к женщинам с призывом соблюдения правил дорожного движения, как гарантии личной безопасности и безопасности их детей на дороге.
В женском отделении ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» сотрудники ГИБДД провели акцию «Заботливая мама».
Инспектор ДПС рассказала будущим мамам о тех особенностях, которые должна учитывать беременная женщина при поездке в автомобиле, и о том, насколько важно пристегиваться ремнем безопасности. Объяснила правила поведения на дорогах во время прогулок с коляской, и рассказал о необходимости использования световозвращающих элементов пешеходами.
Особое внимание будущих мам было обращено на перевозку детей в салоне автомобиля. Им рассказали как правильно подобрать автокресло, на что требует обратить внимание при его выборе, а также, как правильно крепить в салоне автомобиля.
Сотрудники Поронайского отделения дорожной полиции в рамках празднования всемирного дня матери вместе с воспитанниками центра детского творчества и педагогами дополнительного образования провели игровая викторина «Азбука дорог» с развлечениями и конкурсами по правилам безопасного поведения на улице и вблизи дороги.
Дети и приглашенные на мероприятие родители с удовольствием приняли участие в занимательной игре.
В ходе проведения дорожной викторины были организованы игровые конкурсы «Отгадай загадку», «Собери знак», физкульт-минутка «Светофорик», решение кроссвордов, разыграна «Дорожная лотерея» и проведена интерактивная игра «Раскрась и назови знак».
В завершении праздника всех мам ждало награждение поделками, изготовленными руками детей. Юные участники и победители конкурсов получили небольшие, но очень полезные презенты - световозвращающие значки, чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток.
На призыв соблюдения правил дорожного движения, дети искренне обещали инспектору быть внимательными и дисциплинированными на дорогах.
Всем участницам акции вручены листовки пропагандистского характера, женщинам-водителям вручены памятки для водителей.
Сотрудники Госавтоинспекции г. Долинска не остались в стороне от этого события, и в преддверии Дня матери, с целью поддержания традиций бережного отношения к материнству и закрепления семейных ценностей, осознания родителями необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей, посетили женскую консультацию, в которой была организована встреча с будущими мамами.
Главной целью визита стало разъяснение будущим матерям важности использования детских удерживающих устройств при перевозке в салоне автомобиля. Им рассказали о том, зачем нужны автокресла, автолюльки и бустеры, объяснили, как выбрать правильное детское удерживающее устройство и использовать его, чтобы в случае опасности уберечь жизнь и здоровье ребёнка. Сотрудники ГИБДД отметили, что даже самая первая в жизни ребёнка поездка должна начинаться с учётом безопасности, то есть в автолюльке. Будущим мамам рассказали об интернет кампании «Пристегнись, Россия!» и они с удовольствием решили к ней присоединиться.
Кроме того, инспекторы ГИБДД рекомендовали молодым мамам использовать в тёмное время суток световозвращающие элементы на одежде и колясках.
Женщины с интересом слушали важную информацию, задавали вопросы, и получали от сотрудников Госавтоинспекции исчерпывающие ответы. В завершении мероприятия всем участницам вручили памятки по выбору и использованию детских удерживающих устройств и световозвращающие браслеты.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:58 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили планировку территорий
- 11:42 Сегодня График ремонта электросетей Южно-Сахалинска будет скорректирован
11:37 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдёт музыкальный конкурс «Голос СахГУ»
09:53 Сегодня Сахалинские школьники запустят ракету с космодрома
14:14 Вчера Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
09:38 23 Ноября Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
16:22 3 Ноября Шкаф для буккроссинга появился на аллее Пушкина в областном центре
Выбор редакции
- 16:07 Сегодня Сахалинские штангисты выявили лучших на открытом турнире в Холмске
- 10:39 Сегодня Сахалинские журналисты примут участие в региональном конкурсе
- 09:58 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили планировку территорий
- 09:50 Сегодня Сахалинские легкоатлеты проведут учебно-тренировочные сборы в Кисловодске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?