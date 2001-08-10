В Южно-Сахалинске появится аэродинамический комплекс

В Южно-Сахалинске готовится к сдаче новый спортивный объект – аэродинамический комплекс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Заказчиком выступает центр технических видов спорта. Как рассказал представитель компании, осуществляющей строительство, Алексей Богатырь, в настоящий момент в здании завершаются отделочные работы, в ближайшее время его подключат к трансформаторной подстанции. После этого на Сахалин приедет представитель воронежского завода – поставщика оборудования, который произведет подключение и наладку.

- Несмотря на то, что объект относительно недорогой по сравнению с другими вводимыми в Сахалинской области, его можно назвать уникальным – ближайшая от нас аэродинамическая труба находится в Красноярске, - рассказывает директор ЦТВС Дмитрий Третьяков. – Мы предполагали, что красноярские строители, имеющие опыт возведения подобных объектов, выйдут на наш конкурс, но они не заявились, и подряд получила сахалинская компания. По объективным причинам сдача объекта произойдет на полгода позже, но уже сейчас можно говорить о том, что он построен и построен качественно. Для ЦТВС это первый серьезный строительный опыт.

- Задержка в строительстве была связана с затянувшейся строительной экспертизой – она длилась почти три месяца, с задержкой поставки со стороны субподрядчика фасадных конструкций и окон и с погодными условиями – все помнят, какое у нас было лето, - рассказывает Алексей Богатырь. – Тем не менее, нам удалось ускорить стройку после получения всех материалов, и объект будет сдан в этом году.

Запустить аэродинамический комплекс планируют в начале 2018 года после пуско-наладки оборудования. Труба будет работать по двум направлениям: как учебный тренажер для воспитанников парашютной секции ЦТВС, и как аттракцион для полетов всех желающих. В будущем году территорию вокруг комплекса благоустроят, рядом появится парковка, а внутри здания – кафе.