Сахалинские школьники запустят ракету с космодрома
По инициативе губернатора Сахалинской области группа островных школьников отправилась в Приамурье на космодром «Восточный», чтобы наблюдать за вторым запуском ракеты космического назначения «Союз-2.1б». Данное мероприятие было запланировано на 28 ноября текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства образования области.
Запуск ракет с космодрома «Восточный» можно будет наблюдать со смотровых площадок, которые оборудованы специально для зрителей. На смотровые площадки приезжают жители Амурской области и гости из других регионов страны. На одну из них приглашены сахалинские школьники.
«Наши ребята впервые в качестве туристов посетят новую «космическую площадку» России. Запуск ракеты — это уникальное и незабываемое зрелище. Сахалинцы смогут собственными глазами увидеть старт космического корабля. Я уверена, что это событие станет в их жизни одним из самых ярких и незабываемым. Кто знает, может после посещения космодрома у кого-то них появится желание связать свое будущее именно с космонавтикой», - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.
В состав островной делегации вошли шесть старшеклассников из лицея №1 и №2 областного центра. Поездку на данное мероприятие в качестве поощрения получили ребята, которые являются участниками и призерами областных олимпиад по предметам естественно-математического цикла. Возглавляет сахалинскую делегацию Александр Бобров, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования Института развития образования Сахалинской области.
После главного события – запуска ракеты, сахалинские школьники смогут посетить музей космонавтики.
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