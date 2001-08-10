В Южно-Сахалинске обсудили планировку территорий
В планировочных районах и микрорайонах Южно-Сахалинска завершены публичные слушания, на которых обсуждалась документация по планировке территорий.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, всего на обсуждение общественности было представлено семь проектов. В их числе: «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории северо-восточного района города Южно-Сахалинска в границах жилого района «Ново-Александровск-1», «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории северо-восточного района города Южно-Сахалинска в границах жилого района «Ново-Александровск-2», «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории юго-восточного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Инженерная - проектируемая ул. Горького - южная граница города - пр. Мира - ул. Ленина» и другие. На мероприятии в обязательном порядке присутствовал представитель проектировщика, которому жители могли задать все интересующие вопросы, внести предложения, получить компетентные ответы по планировке.
Как отметила начальник отдела генплана и планировки территорий департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Ольга Коробейникова, предложения по документации принимаются от населения до 29 ноября включительно.
Все материалы и контактная информация размещены на официальном сайте администрации областного центра. Также экспозиции демонстрационных материалов можно посмотреть в департаменте архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска (ул. К. Маркса, 32, 2-й этаж).
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