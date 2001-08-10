График ремонта электросетей Южно-Сахалинска будет скорректирован
График проведения ремонтных работ на электросетях частного сектора областного центра будет скорректирован. Решение об этом принято на совместном совещании Сергея Надсадина с энергетиками. В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы повышения надежности энергоснабжения частного сектора областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Как отметил мэр, поводом для совещания стали обращения жителей Владимировки, которые поступают в администрацию города и к нему лично. Люди жалуются на регулярные отключения электричества. В зимний период это доставляет им серьезные неудобства. По словам энергетиков, ввод ограничений - мера вынужденная. Она вызвана работами по реконструкции ЛЭП напряжением 6 кВ. Линия идет от подстанции «Промузел» вдоль Холмского шоссе. В рамках мероприятий будут заменены опоры, а сталеалюминиевый провод - на более современный самонесущий изолированный. Он защищен от коротких замыканий, возникающих из-за перехлеста проводов, а также более устойчив к образованию гололеда.
Реконструкция линии позволит повысить надежность электроснабжения восточной части Владимировки и дачных домов по улице 1905 года, а также выполнить работы по подключению к электрическим сетям новых домов.
Тем не менее в ходе совещания удалось прийти к консенсусу. По итогам встречи решено скорректировать режим отключений. Ограничения в электроснабжении домов будут введены согласно графику, представленному энергетиками: два дня в неделю с 10.00 до 16.00. Время выбрано с учетом того, чтобы люди комфортно могли утром собраться на работу, а вечером заниматься домашними делами, не беспокоясь об отключениях.
29 ноября, 1, 4, 5, 13 и 14 декабря с 10.00 до 16.00 - ул. Керамическая, Донская, Минская, пер. Холмский, Керамический, ул. Деповская, Тихая, Кирпичная, Сахалинская;
28 ноября, 6, 7, 11, 12 декабря с 10.00 до 16.00 - дачные участки по ул. 1905 года.
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