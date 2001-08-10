Новые автомобили скорой помощи передали сахалинским больницам

Новые автомобили скорой помощи пополнили парк медицинских учреждений региона. Документы на новые транспортные средства марки «Форд» получили главные врачи центральных районных больниц Поронайска, Долинска, Корсакова и Холмска, а также станции скорой помощи Южно-Сахалинска. В распоряжение областной клинической больницы переданы два новых реанимобиля. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

- Я работаю водителем скорой помощи в городе Холмске уже 35 лет. За эти годы на вызовы приходилось ездить на разных машинах. Но, в основном, на стареньких Газелях. В наших климатических условиях они неудобны для работы. Задний привод серьезно затрудняет движение в непогоду или гололёд. А этот автомобиль - просто мечта водителя. Могу с уверенностью сказать, теперь время пути до пациента значительно сократится, - поделился впечатлениями водитель Константин Родкин.

Ключи от новых карет скорой помощи медикам вручил губернатор островного региона Олег Кожемяко. Он отметил, что изношенность автомобильного парка областных учреждений здравоохранения по-прежнему остается высокой, поэтому работа по оснащению медицинских учреждений специализированным транспортом будет продолжена, в том числе и на Курильских островах.

- Исполняя майский указ президента Владимира Путина о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, нами был разработан план, направленный на улучшение качества оказания медицинской помощи населению. И, в первую очередь, мы поставили перед собой задачу обеспечить медицинские учреждения региона современным санитарным транспортом, который соответствует всем требованиям для экстренной реанимации пострадавших. Ведь все мы знаем, насколько важна для людей служба скорой медицинской помощи. От ее работы зависят жизнь и здоровье сахалинцев и курильчан. И, конечно, они ждут, что в случае беды, скорая приедет быстро и сможет оказать необходимую помощь. Однако без надежного технического оснащения сделать это непросто, - подчеркнул губернатор.

Автомобили марки «Форд» оснащены современным оборудованием и предназначены для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов и проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе. В машинах установлена инновационная система полного привода для обеспечения дополнительной надёжности при движении на скользкой дороге и по бездорожью. Кузов транспортного средства выше обычного, что удобно при оказании помощи пациентам в пути. Автомобили оснащены передовыми двигателями, которые соответствуют строгим европейским нормам выбросов Евро-4, и в то же время обладают большей мощностью и способны обеспечить высокую проходимость машины. Как отметил министр здравоохранения области Алексей Пак, модернизация автопарка скорой медицинской помощи - один из приоритетов программы социально-экономического развития РФ. За счет федеральных и областных средств на обновлялся санитарный транспорт во всех районах Сахалинской области. Только за последний год региональные службы скорой помощи пополнилась десятью автомобилями марки «Форд». Они поступили в Южно-Сахалинск, а также в Долинский, Корсаковский, Смирныховский, Холмский, Поронайский, Анивский и Макаровский районы. Кроме того, в начале этого года в автопарк станции Южно-Сахалинска вошли еще два реанимобиля. Еще 9 машин вскоре также будут распределены по районам области.

- Переоснащение медицинского автопарка позволило нам улучшить один из главных показателей службы скорой помощи - скорости прибытия к пациенту. Почти 90% машин доезжают до нужного адреса в течение 20 минут. Еще год назад такой скоростью могли похвастаться лишь 78%. Если речь идет об инсульте или инфаркте, серьезной аварии, то на счету каждая минута. Четкая маршрутизация пациентов до первично-сосудистых отделений, до регионально-сосудистого центра, оперативное начало реанимационных действий позволили в целом повлиять на снижение смертности в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий, - рассказал Алексей Пак.