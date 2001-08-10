С 4 по 7 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

С 4 по 7 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. Донская, 9, 11, 13, 17; Керамическая, 1, 3 – 8, 10, 12, 14; Минская, 4, 10, 12; Холмская, 5-б, участок № 9; Холмское шоссе, 1 – 3-б, 6 – 8, 10, 14, 20, 22; пер. Керамический, 3-а, 9 – 11; Холмский, 3 – 9, 14 – 18 – 4 и 5 декабря с 10:00 до 16:00;

- садовые общества «Агат», «Айболит», «Коммунальник», «Кооператор», «Общепитовец», «Труженик»; ул. 8 марта, 5 – 18, 20, 22, 24; Брянская, 2 – 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 30, 50; Грибоедова, 3, 4, 10, 11, 19, 66; Добролюбова, 34, 37, 38-б, 39, 44, 46, 48; Загородная, 46 – 48; Имени 1905 года, 2 – 105; Киевская, 38 – 75; Кирпичная, 1 – 34; Колодезная, 8-а, 13 – 51, 56, 58, 62; Крестьянская, 8-а; Лермонтова, 4 – 7, 9, 20, 21, 24, 27, 29, 33, 34-а, 41, 42, 45, 47, 52; Льва Толстого, 2, 4, 24, 24-в, 28, 36, 40, 42, 48; Матросова, 7, 13, 15, 18-а, 18-б, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 20-г, 25, 26, 26-а, 27, 30, 32, 37, 41, 42, 47-а, 49, 55, 57, 59, 59-а; Маяковского, 8, 8-а, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 30, 34, 40, 42, 50, 52, 54, 56, 60, 61, 63, 71-а, 76, 80, 82, 88, 90; Молодёжная, 1 – 46; Морская, 1, 2, 2-а, 7, 10, 13; Некрасова, 18, 22, 24, 46, 48, 52, 66, 70, 72; Островского, 43; Полевая, 12 – 23, 27 – 39, 42; Почтовая, 2, 17, 19; Проточная, 5, 45, 47 – 59, 64, 66 – 69, 72, 74; Рабочая 37 – 63; Рязанская, 1-б, 10, 12, 13, 15, 18, 20-а – 23, 24, 26; Сахалинская, 145, 147, 160 – 180, 188, 190, 191-а, 193-а, 196 – 198, 200, 201, 203-а, 203-б, 207, 211, 219, 222-а, 224, 225, 225-а, 229; Сибирская, 14, 17, 22, 23, 34, 37, 38; Степная, 9 – 42; Тургенева, 3 – 11, 13, 15, 18 – 32; Холмская, 60, 67, 92; Холмское шоссе, 5, 5/6, 5/9, 5/13, 67, 67-а, 86, 92, 94, 98-б, 100; Январская, 2 – 14; пер. Барачный, 7 – 18, 20 – 25, 31 – 61, 64; Бондарный, 5, 8; Грузинский, 4 – 26; Дачный, 1 – 22, 25, 29; Интернатский, 8, 10; Линейный, 9, 14, 20; Луговой, 1 – 17; Мучной, 1-а, 11 – 25, 30, 34 – 54; Ровный, 3 – 10, 20; Трубный, 1 – 15 – 6 и 7 декабря с 10:00 до 16:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.