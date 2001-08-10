Сахалин и Курилы приняли участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Сахалин и Курилы присоединились к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Масштабное мероприятие, приуроченное к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом, проводится в нашей стране в четвертый раз. При поддержке федерального министерства здравоохранения его организовал Фонд социально-культурных инициатив. Акция пройдет с 27 ноября по 3 декабря. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Это заболевание является одним из острейших медицинских и социальных глобальных вызовов, с которыми сталкиваются все без исключения государства, – отметила президент Фонда Светлана Медведева на проходящем в Москве III Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. – На данный момент в России заражены более 900 тысяч человек. Каждый час заражается десять человек. Нашей целевой аудиторией по-прежнему остается молодежь, мы уделяем особое внимание информационной и просветительской работе с молодежью.

Проблема остро ощущается и в островном регионе. За девять месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 178 новых случаев ВИЧ-инфекции. Рост – 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Холмском, Анивском, Долинском, Углегорском, Охинском, Невельском, Томаринском, Смирныховском районах. За все время наблюдения в области умерло 207 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе с диагнозом СПИД - 55 пациентов. В настоящее время на диспансерном учете состоит 777 ВИЧ-инфицированных

Сахалинская область одной из первых в стране присоединилась к акции. Ее участниками станут тысячи жителей островного региона. Заблаговременно в рамках мероприятия в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных школах и медицинских учреждениях Сахалинской области началась раздача красных ленточек, которые являются официальным символом борьбы со СПИДом.

- Будет проведено анкетирование молодых людей на тему «Что ты знаешь о ВИЧ?», - рассказал Александр Неустроев, начальник отдела по реализации молодежной политики областного министерства спорта и молодежной политики. – В дальнейшем анкеты мы направим для изучения в федеральное агентство по делам молодежи. Эта информация позволит правильно выстроить работу по профилактике ВИЧ.

Также в программе акции в островном регионе - различные информационно-просветительские и спортивные мероприятия в высших и средних учебных заведениях, в трудовых коллективах. Среди них - тренинги, викторины, беседы с участием медицинских специалистов и демонстрацией тематических видеоматериалов. Особое внимание организаторы акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в островном регионе уделили освещению и поддержке мероприятия в социальных сетях. Не остались в стороне и медицинские учреждения.

- Мы понимаем важность пропагандистских мероприятий, - сказал министр здравоохранения Сахалинской области Андрей Пак. – Но не стали ограничиваться только ими. В регионе организована раздача листовок, из которых граждане узнают, где они могут оперативно и бесплатно пройти исследование на ВИЧ. Это сработало. Поток желающих сдать анализ в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом в эти дни заметно увеличился. Только в областном центре желание пройти исследование изъявили больше 1000 человек, в районах области проводится аналогичная работа.