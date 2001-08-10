Южно-сахалинские коммунальные службы отрабатывают жалобы на некомфортную температуру в квартирах
Ежедневно инженеры тепловой инспекции «Сахалинской коммунальной компании» обходят адреса, по которым поступают жалобы на некомфортные тепловые условия в квартирах областного центра. Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, поступают жалобы в диспетчерскую службу или в СМИ. На сегодняшний день из сотни поступивших заявок отработано порядка 70.
Только в 20% случаев жалобы нашли свое подтверждение. При этом некомфортная температура в квартирах наблюдается не по причине низких параметров теплоносителя, а из-за бездействия управляющих организаций. Тем не менее, по большинству адресов нарушений санитарных норм не выявлено. Температура воздуха в жилых помещениях соответствует нормативу - не ниже 18 градусов. Лишь в одном из домов зафиксировано 17 градусов и еще по одному адресу, напротив, - при приоткрытых окнах 25 градусов.
Собственники квартир также должны принять меры по утеплению: двери, окна, рамы и дверные коробки в квартирах необходимо тщательно отремонтировать.
Что касается дома № 312а по ул. Ленина, где жильцы жаловались на температуру в квартирах 16-17 градусов, выяснилось, что тепловая камера, расположенная рядом с домом, залита холодной водой. Из-за этого потери теплоносителя на подаче в дом составили 11 градусов. Сейчас устанавливается причина утечки, а также период, за который жителям в обязательном порядке будет сделан перерасчет. В дома по Курильской, 18 и Амурской, 1 также поступает теплоноситель достаточной температуры для прогрева жилых помещений до нормативных значений. Однако существуют проблемы во внутридомовой системе, которые предстоит устранить управляющей организации.
Согласно процедуре в первую очередь инженеры тепловой инспекции с представителем управляющей организации спускаются в подвал, чтобы проверить параметры подачи теплоносителя на вводе в дом, который далее распределяется по внутренней системе отопления. Замеры производятся специальным оборудованием, которое регулярно проходит поверку в центре стандартизации и метрологии (манометр, электронный прибор для теплоносителя и замера температуры воздуха в жилых помещениях).
Так, на ул. Бумажной, 22-б, откуда в СМИ поступали жалобы от жильцов нескольких квартир, давление в норме, а температура теплоносителя - 96 градусов. Специалисты отмечают, что при таких параметрах квартиры должны быть прогреты не менее 28 градусов. Однако жительница одной из квартир сообщает специалистам, что так жарко у них никогда не было. Замер температуры в самой большой комнате показывает 22,6 градуса, что выше нормы. Горожанка сообщает, что жалобу они написали, поскольку батареи в другой комнате долгое время были еле теплые, и у соседей сверху и снизу тоже. Сейчас они стали прогреваться. Девушка предполагает, что слесари УК все-таки что-то исправили. Специалисты тепловой инспекции считают, что УК перед началом отопительного сезона некачественно выполнила промывку системы.
Аналогичная ситуация и в доме № 13 по ул. Милицейской. Здесь параметры подачи теплоносителя 61 градус, в квартире заявительницы - 21 (по домашнему термометру). Но до этого довольно продолжительное время было прохладно. Жильцы даже написали коллективное заявление в УК, и, видимо, только тогда там начали принимать меры.
Жалобы на плохое отопление, поступившие в СМИ от жильцов дома № 35 по пр. Победы, озадачили даже управляющую организацию: по словам мастера, никто в УК ООО «ЖКХ» не обращался. Тем не менее, специалисты тепловой инспекции проводят замеры: давление в норме, теплоноситель 66 градусов — норма. Тем не менее специалисты тепловой инспекции проводят замеры: давление в норме, теплоноситель - 66 градусов. Заявителей дома не оказалось, поэтому специалисты приняли решение замерять температуру в подъезде. Она составила 23 градуса, значит, и в квартирах должно быть тепло. Специалисты отмечают, что в этом доме УК вовремя выполнила подготовительные работы к отопительному сезону, провела промывку системы отопления и т. д.
В СКК отмечают, что нарушить систему теплоснабжения, даже того не подозревая, могут и сами собственники помещений. Они часто самостоятельно увеличивают количество отопительных приборов (радиаторов) отопления, что приводит к разбалансировке всей системы. Как результат - недостаточное поступление тепла в одни квартиры и перегрев других. Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов не допускается без специального разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда. Также к разрегулировке приводит и устройство теплых полов с присоединением к системе отопления.
Так, из примеров - ситуация с несколькими 4-квартирными домами в Луговом на ул. Гайдука. Здесь в доме № 2 жильцы сделали капитальную пристройку к дому, увеличив площадь минимум на 140 квадратных метров. Параметры подачи теплоносителя на это не рассчитаны, как следствие, температура резко упала в квартирах соседей.
Напомним, согласно ГОСТ (постановление правительства № 354) нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов (в угловых комнатах - не ниже 20). Именно такой температурный режим заложен в тариф на отопление. И, если температура воздуха в квартире опускается ниже 18 градусов, необходимо незамедлительно обратиться в обслуживающую организацию, произвести обследование тепловых систем и составить акт. Именно на основании такого акта собственник вправе требовать перерасчет.
О перебоях с теплом необходимо сообщить в свою обслуживающую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК), а также в тепловую инспекцию и диспетчерскую службу АО «Сахалинская коммунальная компания» по телефонам: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно) и 45-43-22.
Кроме того, еженедельно по четвергам с 11.00 до 15.00 Сахалинская коммунальная компания проводит «горячую линию» по телефону 8-800-250-64-53 (звонок бесплатный).
Представители тепловой инспекции Сахалинской коммунальной компании продолжат обследование тепловых систем многоквартирных домов.
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