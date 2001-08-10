Областные власти проконтролировали вопрос теплоснабжения поселка Горный
Областные власти взяли на контроль вопросы теплоснабжения поселка Горный на острове Итуруп. Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, в последние дни здесь отмечено два повреждения теплотрассы, которая обеспечивает отопление местной школы и жилых домов.
- Обслуживанием поселка занимается специализированное коммунальное учреждение министерства обороны, - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев. – Тем не менее, по поручению губернатора Олега Кожемяко мы следим за ситуацией, при необходимости оказываем местным коммунальщикам помощь специалистами, оборудованием и материалами.
Первую аварию на теплотрассе, произошедшую в субботу 25 ноября, удалось ликвидировать в течение нескольких часов. Вторая – произошла утром в понедельник 27 ноября. В этом случае без отопления осталась только школа. В тот же день повреждение было устранено.
- Еще в октябре мы провели совещание с местными коммунальщиками по вопросам тепло- и водоснабжения поселка, - сказал Дмитрий Зайцев. – Специализированное коммунальное учреждениепровело закупки и теперь располагает запасом необходимых для прохождения зимы материалов и оборудования. Однако проблему надо решать кардинально. Мы проинформировали командование Восточного военного округа, что износ коммунальных сетей в поселке Горном составляет около 80 процентов и необходимо на лето запланировать капитальный ремонт.
Что касается школы, в ближайшее время муниципальные власти на случай новых нештатных ситуаций в учреждении установят бойлер, работающий на жидком топливе.
- Такой агрегат на Итурупе имеется, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства.
- В дальнейшем совместно с мэрией и учреждением министерства обороны мы примем решение – или переведем учебное заведение на постоянное локальное отопление с помощью бойлера или за лето построим новую теплотрассу от котельной до школы, - сказал Дмитрий Зайцев.
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