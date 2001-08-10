В Поронайске проинформировали несовершеннолетних на правовые темы
В рамках общероссийского Дня правовой помощи, детям для обучающихся в Сахалинском политехническом центре № 3 города Поронайска, работники судебных органов, прокуратуры, правоохранительных и других государственных структур организовали комплекс мероприятий по правовому информированию несовершеннолетних: общее родительское собрание, встреча с сотрудниками полиции и «Правовая кругосветка». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Главная цель этих мероприятий была направлена на освещение правовых аспектов профилактики преступлений, административных правонарушений и дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Подростков и их родителей проконсультировали в правовых вопросах и довели информацию по правовому просвещению воспитанников образовательного учреждения, с разъяснением их прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений несовершеннолетними.
В свою очередь, сотрудник Госавтоинспекции, озвучив статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних за текущий год, напомнила подросткам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Инспектор разъяснила подросткам нормы законодательства в сфере дорожного движения, а также довела права и обязанности несовершеннолетних в процессе участия в дорожном движении.
Далее, в видеофильме были продемонстрированы последствия неправильного поведения на дороге. Во время прямого диалога, ребята без проблем определили причины дорожно-транспортных происшествий и наглядно убедились, какие тяжкие последствия влекут нарушения правил дорожного движения.
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