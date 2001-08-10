В Ногликах дошкольникам рассказали о правилах дорожного движения
Сотрудники дорожной полиции пгт Ноглики, совместно с педагогами центра детского творчества организовали для воспитанников детского сада «Островок» театрализованное представление по правилам дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Во время проведения мероприятия дети со сказочными героями повторили в каких местах можно переходить дорогу, а где это категорически запрещено. Какие цвета есть у светофора и их значение, что участниками дорожного движения являются не только автомобилисты, но и пешеходы. Маленькие пешеходы помогли сказочному герою Иванушке разобраться в дорожных знаках и дойти до пункта назначения. Во всех заданиях дети проявили себя как пешеходы, которые хорошо владеют знаниями в области дорожного движения. По окончанию мероприятия, инспектор по пропаганде вручила дошкольникам грамоты за участие в мероприятии и сладкие подарки.
Проведение подобных мероприятий в детских дошкольных учреждениях является важной составляющей в воспитании детей, так как такие уроки с самого младшего возраста позволяют привить у ребенка понимание важности соблюдения правил дорожного движения.
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