ПФ обозначил условия получения социальных услуг на 2018 год

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области сообщило об итогах выбора островными федеральными льготниками способа получения набора социальных услуг на 2018 год. В натуральном выражении или в денежном эквиваленте. Полностью или частично.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинском отделении Пенсионного фонда России, в составе набора социальных услуг федеральным льготникам (инвалиды, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и др.) предоставляют три социальные услуги:

1. Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами.

2. Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение.

3. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

От получения всего набора социальных услуг (НСУ) или отдельных его частей в натуральной форме можно отказаться, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области. Если гражданин уже подавал такое заявление и хочет получать денежный эквивалент в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока его решение не изменится. Если же решение поменяется и гражданин захочет с 1 января 2019 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появится у него впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября 2018 года.

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России работает сервис подачи заявлений, связанных с набором социальных услуг (НСУ), а именно:

1. О предоставлении НСУ;

2. Об отказе от НСУ;

3. О возобновлении НСУ.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android. Также работает портал госуслуг.

В Сахалинской области проживает 26 тысяч 100 федеральных льготников, имеющих право на получение государственной помощи.

В 2018 году денежный эквивалент за набор социальных услуг, полностью или частично, будут получать 13 тысяч 438 человек. Из них: 10 тысяч 248 человек — за весь набор социальных услуг, а 3 тысячи 190 человек — за одну или две части набора социальных услуг.