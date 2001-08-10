Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2017
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09:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

ПФ обозначил условия получения социальных услуг на 2018 год

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области сообщило об итогах выбора островными федеральными льготниками способа получения набора социальных услуг на 2018 год. В натуральном выражении или в денежном эквиваленте. Полностью или частично.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинском отделении Пенсионного фонда России, в составе набора социальных услуг федеральным льготникам (инвалиды, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и др.) предоставляют три социальные услуги:

1. Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами.

2. Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение.

3. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

От получения всего набора социальных услуг (НСУ) или отдельных его частей в натуральной форме можно отказаться, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области. Если гражданин уже подавал такое заявление и хочет получать денежный эквивалент в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока его решение не изменится. Если же решение поменяется и гражданин захочет с 1 января 2019 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появится у него впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября 2018 года.

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России работает сервис подачи заявлений, связанных с набором социальных услуг (НСУ), а именно:

1. О предоставлении НСУ;

2. Об отказе от НСУ;

3. О возобновлении НСУ.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android. Также работает портал госуслуг.

В Сахалинской области проживает 26 тысяч 100 федеральных льготников, имеющих право на получение государственной помощи.

В 2018 году денежный эквивалент за набор социальных услуг, полностью или частично, будут получать 13 тысяч 438 человек. Из них: 10 тысяч 248 человек — за весь набор социальных услуг, а 3 тысячи 190 человек — за одну или две части набора социальных услуг.

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