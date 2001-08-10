ПФ обозначил условия получения социальных услуг на 2018 год
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области сообщило об итогах выбора островными федеральными льготниками способа получения набора социальных услуг на 2018 год. В натуральном выражении или в денежном эквиваленте. Полностью или частично.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинском отделении Пенсионного фонда России, в составе набора социальных услуг федеральным льготникам (инвалиды, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и др.) предоставляют три социальные услуги:
1. Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами.
2. Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение.
3. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
От получения всего набора социальных услуг (НСУ) или отдельных его частей в натуральной форме можно отказаться, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области. Если гражданин уже подавал такое заявление и хочет получать денежный эквивалент в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока его решение не изменится. Если же решение поменяется и гражданин захочет с 1 января 2019 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появится у него впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября 2018 года.
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России работает сервис подачи заявлений, связанных с набором социальных услуг (НСУ), а именно:
1. О предоставлении НСУ;
2. Об отказе от НСУ;
3. О возобновлении НСУ.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android. Также работает портал госуслуг.
В Сахалинской области проживает 26 тысяч 100 федеральных льготников, имеющих право на получение государственной помощи.
В 2018 году денежный эквивалент за набор социальных услуг, полностью или частично, будут получать 13 тысяч 438 человек. Из них: 10 тысяч 248 человек — за весь набор социальных услуг, а 3 тысячи 190 человек — за одну или две части набора социальных услуг.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
09:38 23 Ноября Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 19:17 Вчера Областные власти проконтролировали вопрос теплоснабжения поселка Горный
- 16:25 Вчера В музее книги «Остров Сахалин» узнали историю японской гравюры
- 12:08 Вчера Южно-сахалинцев приглашают поучаствовать в неделе приемов граждан
- 11:15 Вчера В Невельском районе спортсмены отметили день благотворительности
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?