Спасатели приглашают сахалинцев и курильчан поучаствовать в «прямой линии»
29 ноября с 10.00 до 12.00 любой желающий может задать вопрос, касающийся деятельности спасательных служб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. В зависимости от тематики вопроса, отвечать на него в режиме реального времени будет соответствующий руководитель. Цель акции – получить от жителей области обратную связь и определить, какие вопросы деятельности являются наиболее проблемными на данный момент.
На поступающие вопросы будут отвечать главный государственный инспектор по маломерным судам Сахалинской области Геннадий Белослудцев, заместитель главного государственного инспектора области по пожарному надзору Ирина Тыльная, временно исполняющий обязанности начальника управления материально-технического обеспечения Лев Ягубцев, ВрИО начальника отдела кадров Виталий Кабанин, начальник финансово-экономического отдела Виталий Тюрин, а также начальник юридической группы Елена Глазьева.
Чтобы задать вопрос, достаточно позвонить в указанное время по телефону 8 (4242) 497-034. Главное управление МЧС России по Сахалинской области приглашает всех желающих к участию в акции.
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