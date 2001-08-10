Компания «Сахалинэнерго» отметила 55 лет со дня основания
Торжественное мероприятие, посвященное важной дате в истории энергосистемы острова Сахалин, отметили в областном центре. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
К началу 60-х годов прошлого века в Сахалинской области действовало уже более 900 электростанций. Большинство из них были маломощными. Потребовалось объединить их в единую структуру для осуществления планового и оперативного руководства в интересах развития экономики и социальной сферы региона. 28 ноября 1962 года министр энергетики и электрификации СССР подписал приказ об организации энергосистемы острова Сахалин под руководством РЭУ «Сахалинэнерго».
Сегодня «Сахалинэнерго» - крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в области. Это две мощные электростанции – Сахалинская ГРЭС и Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которые связывают в единый организм более 7 тысяч километров линий электропередачи, энергосбыт, Новиковская дизельная электростанция и учебный центр.
В 2017 году ПАО «Сахалинэнерго» заняло достойное место среди 20 крупных российских электросетевых компаний в рейтинге энергетической эффективности, который провело министерство энергетики РФ. Компания заняла третье место по показателям сокращения потерь в электрических сетях, обогнав такие крупные компании как «МРСК Центра», «МРСК Сибири» и «Ленэнерго». В рейтинге использования технологий «Сахалинэнерго» на втором месте, впереди только «МРСК Урала». Достичь такого результата удалось во многом благодаря целенаправленной и системной работе энергокомпании в рамках комплексной программы по снижению коммерческих и технологических потерь.
Со словами поздравлений к действующим сотрудникам и ветеранам «Сахалинэнерго», собравшимся в зрительном зале дома культуры «Родина», обратился заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков. От имени губернатора Олега Кожемяко он подчеркнул значимость работы островных энергетиков для всех жителей области и реализующихся в регионе масштабных проектов по развитию экономики и социальной сферы, выразил уверенность, что «Сахалинэнерго» будет и впредь успешно решать задачи по модернизации сетевого хозяйства, повышению надежности энергосистемы.
В этот же день почетными грамотами правительства Сахалинской области и благодарностью губернатора за добросовестный труд была отмечена группа сотрудников компании.
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