В Южно-Сахалинске подвели итоги антитабачной пропаганды

В областном центре на итоговом заседании координационного совета подвели итоги и обсудили результаты проделанной работы за 2017 год в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Представители администрации островной столицы, Городской Думы, министерства здравоохранения Сахалинской области, управления МВД России по городу Южно-Сахалинску и Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте разобрали ряд вопросов по реализации антитабачного законодательства на территории Южно-Сахалинска. Также представители власти высказали предложения по совершенствованию нормативной базы и применению альтернативных методов по пресечению распространения табакокурения в неположенных местах.

Как отметил начальник управления общественной безопасности и контроля администрации областного центра Дмитрий Хайбриев, одна из основных целей работы совета - оказание содействия в сохранении здоровья некурящих горожан. Так, в рамках закона по борьбе с курением, вступившего в силу 1 июля прошлого года, свободными от табачного дыма стали детские площадки, пришкольные территории, скверы, парк и другие общественные места.

- Мы призываем южносахалинцев заботиться о своем здоровье и не подвергать других горожан опасности пассивного курения. Для эффективного исполнения действующего законодательства необходимо обеспечить жителей Южно-Сахалинска информацией. Для этого на всех обозначенных в законе территориях и в местах, где курение запрещено, установлены соответствующие знаки, - сказал Дмитрий Хайбриев.

Информационные стенды и таблички, запрещающие курение, появились в этом году в городском парке имени Юрия Гагарина. Там введено постоянное патрулирование территории. Все городские автобусы и остановочные пункты также будут снабжены предупреждающими табло.

Кроме этого запрещающими курение знаками оборудованы подземные и крытые надземные пешеходные переходы, места на открытом воздухе, предназначенные для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Участники координационного совета отметили положительные результаты работы по борьбе с курением. Информирование горожан о вреде табакокурения, местах, где курение запрещено, пропаганда здорового образа жизни, популяризация физкультуры и спорта дают свои плоды. Число курящих в общественных местах горожан значительно снизилось.