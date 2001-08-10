Южно-сахалинцев приглашают поучаствовать в неделе приемов граждан
Жителей областной столицы приглашают принять участие в неделе приемов граждан «Единой России», которая проходит с 27 ноября по 3 декабря включительно. Каждый желающий имеет возможность обратиться к представителям партии – депутатам всех уровней для решения как социально-общественных, так и личных проблем.
Как ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», сформированы графики приемов на организованных дополнительных площадках. В частности, 29 ноября с 14 до 15 ч. прием ведет депутат городской думы Сергей Дубов (МБДОУ № 15), с 16 до 19 ч. – депутат областной Думы Виталий Гомилевский (помещение администрации п/р Хомутово), с 16 до 19 ч. - депутат городской думы Сергей Дубов (библиотека «Центр досуга»).
30 ноября – с 10 до 11 ч. прием ведет депутат городской думы Роман Альперович (ДК «Родина»), с 14 до 16 ч. - депутат городской думы Николай Артеменко, (МБУ ЦМИ Клуб «Альтаир»), с 16 до 18 ч. - депутат городской думы Татьяна Рудакова (помещение администрации п/р Хомутово), депутат городской думы Елена Столярова (УК ЖЭУ-6), с 16 ч. – депутат городской думы Владимир Зайцев (МБОУ Лицей № 1), с 17 до 19 ч. - депутат городской думы Владлен Мальков (УК ЖЭУ-7), с 17 до 19 ч. - депутат городской думы Сергей Шаров (МОУ СОШ №6), с 17.30 до 19 ч. - депутат городской думы Ксения Агаркова (ООО УК «ЖКХ Луговое»).
1 декабря – с 10 до 13 ч. прием ведет депутат Сахалинской областной думы Сергей Бондарев (помещение администрации п/р Луговое), с 10 до 12 ч. - депутат городской думы Роман Альперович (УК «Эдем»), с 14 до 17 ч. - депутат городской думы Олег Болутенко (ЦМИ Клуб «Аэлита»).
2 декабря – с 10 до 13 ч. – прием ведет депутат Сахалинской областной Думы Юрий Цой (ООО «Гигант»), с 12 до 14 ч. – депутат городской думы Олег Логачёв (с. Ключи, ДК, библиотека).
Встречи и приемы граждан также пройдут в региональной общественной приемной Медведева. Известно, что в неделе приемов примут участие депутат Госдумы Георгий Карлов, депутаты областной думы Александр Ивашов, Наталья Захарчук и другие, руководство города и области.
Подробную информацию о прохождении недели приемов можно получить по телефону: (4242) 500-090.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
09:38 23 Ноября Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 19:17 Вчера Областные власти проконтролировали вопрос теплоснабжения поселка Горный
- 16:25 Вчера В музее книги «Остров Сахалин» узнали историю японской гравюры
- 12:08 Вчера Южно-сахалинцев приглашают поучаствовать в неделе приемов граждан
- 11:15 Вчера В Невельском районе спортсмены отметили день благотворительности
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?