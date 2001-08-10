Южно-сахалинцев приглашают поучаствовать в неделе приемов граждан

Жителей областной столицы приглашают принять участие в неделе приемов граждан «Единой России», которая проходит с 27 ноября по 3 декабря включительно. Каждый желающий имеет возможность обратиться к представителям партии – депутатам всех уровней для решения как социально-общественных, так и личных проблем.

Как ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», сформированы графики приемов на организованных дополнительных площадках. В частности, 29 ноября с 14 до 15 ч. прием ведет депутат городской думы Сергей Дубов (МБДОУ № 15), с 16 до 19 ч. – депутат областной Думы Виталий Гомилевский (помещение администрации п/р Хомутово), с 16 до 19 ч. - депутат городской думы Сергей Дубов (библиотека «Центр досуга»).

30 ноября – с 10 до 11 ч. прием ведет депутат городской думы Роман Альперович (ДК «Родина»), с 14 до 16 ч. - депутат городской думы Николай Артеменко, (МБУ ЦМИ Клуб «Альтаир»), с 16 до 18 ч. - депутат городской думы Татьяна Рудакова (помещение администрации п/р Хомутово), депутат городской думы Елена Столярова (УК ЖЭУ-6), с 16 ч. – депутат городской думы Владимир Зайцев (МБОУ Лицей № 1), с 17 до 19 ч. - депутат городской думы Владлен Мальков (УК ЖЭУ-7), с 17 до 19 ч. - депутат городской думы Сергей Шаров (МОУ СОШ №6), с 17.30 до 19 ч. - депутат городской думы Ксения Агаркова (ООО УК «ЖКХ Луговое»).

1 декабря – с 10 до 13 ч. прием ведет депутат Сахалинской областной думы Сергей Бондарев (помещение администрации п/р Луговое), с 10 до 12 ч. - депутат городской думы Роман Альперович (УК «Эдем»), с 14 до 17 ч. - депутат городской думы Олег Болутенко (ЦМИ Клуб «Аэлита»).

2 декабря – с 10 до 13 ч. – прием ведет депутат Сахалинской областной Думы Юрий Цой (ООО «Гигант»), с 12 до 14 ч. – депутат городской думы Олег Логачёв (с. Ключи, ДК, библиотека).

Встречи и приемы граждан также пройдут в региональной общественной приемной Медведева. Известно, что в неделе приемов примут участие депутат Госдумы Георгий Карлов, депутаты областной думы Александр Ивашов, Наталья Захарчук и другие, руководство города и области.

Подробную информацию о прохождении недели приемов можно получить по телефону: (4242) 500-090.