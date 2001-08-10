Южно-сахалинских собственников частных домов проинформировали о документальном порядке вывоза мусора

Собственников частных домовладений Южно-Сахалинска призывают активнее заключать договоры на вывоз отходов. В областном центре увеличилось число специализированных организаций, готовых сотрудничать с владельцами частного сектора по вопросу вывоза твердых бытовых отходов. Заключать договоры с компаниями горожане должны самостоятельно.

Со списком фирм, организующих вывоз отходов с применением специализированной техники и оборудования, а также с перечнем предоставляемых услуг, объемами контейнеров и стоимостью сбора и транспортировки можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в разделе «Департамент городского хозяйства».

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, заключать договоры можно как индивидуально, так и объединившись домами или улицами и установив общие контейнеры.

Консультацию по вопросам заключения договоров на вывоз отходов собственники частных домовладений могут получить в отделе мониторинга санитарного состояния муниципального казенного учреждения «Управление мониторинга городского хозяйства» по телефону 300-461 (доб. 1-10) или по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 41, каб. 9-11, с понедельника по пятницу в рабочее время, перерыв с 13.00 до 14.00.

Администрация Южно-Сахалинска призывает жителей частного сектора ответственнее относиться к собственной территории и городу в целом и прекратить инициирование несанкционированных свалок в областном центре. Горожанам, не заключившим со специализированными компаниями договоры на вывоз мусора, власти напоминают об административной ответственности.