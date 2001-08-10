Южносахалинцев приглашают принять участие в утилизации люминесцентных ламп
Жителей областного центра приглашают безопасно утилизировать ртутные и люминесцентные лампы. В Южно-Сахалинске наряду с остальными городами страны реализуется программа по энергоэффективности, в рамках которой до 2020 года ртутные и люминесцентные лампы должны быть заменены на экологичные энергосберегающие источники света. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
С 2012 года в областном центре ведется работа по модернизации и повышению энергоэффективности системы уличного освещения. Разработан план мероприятий, включающий замену оборудования и введение системы автоматизации. Так, в рамках его реализации за последние два года заменено 2,2 тыс. устаревших светильников.
Южносахалинцам, пожелавшим заменить личные светильники на энергосберегающие и сдать ртутные и люминесцентные лампы, необходимо обратиться по следующим адресам:
-ООО «УК «Малиновка», ул. Ветеранская,16;
-ООО «ДальТехСервис», Дальнее, ул. Ударная, 35;
-ООО «ЖКХ», пр. Победы, 7а;
-ООО «Луговое», ул. Гайдука, 3а;
-ООО «УК «ЖЭУ-13», ул. Авиационная, 57а;
-ООО «ЖКК» на территории жилого комплекса ул. Солнечного света, 1;
-ООО «УК «ЖЭУ-14», ул. Украинская, 11;
-ООО «УК «ЖЭУ-9», ул. Комсомольская, 276;
-ООО «УК «ЖЭУ-1», Спортивный проезд, 13а;
-ООО «ЖЭУ-3», ул. Курильская, 41;
-ООО «ЖЭУ-2», пр. Победы, 62б;
-ООО «ЭТНО», ул. Крайняя, 51 (тел. 46-52-36);
-ООО «Экошельф», пр. Мира, 420, офис №201 (тел. 73-75-09).
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