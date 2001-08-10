В Южно-Сахалинске прекращается прием и выдача документов Росреестра
С 18 декабря 2017 прекращается прием и выдача документов Росреестра (закрываются окна приема и выдачи документов Росреестра) в офисе филиала по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, 39, корпус В. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области.
В данном офисе остаётся прием и выдача документов, принимаемых по экстерриториальному принципу. Экстерриториальный принцип - это возможность обращаться в офис приема и выдачи документов Росреестра вне зависимости от места расположения дома, квартиры, земельного участка и иного имущества (когда недвижимость, расположена в другом регионе).
Наряду с этим сообщаем, что получить государственные услуги Росреестра жители муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» могут одним из следующих способов:
1. Обратиться в государственное бюджетное учреждение Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-МФЦ), а именно:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 48;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 163-Б;
- г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская 76.
Единый телефон бесплатной линии для консультаций МФЦ: 8-800-100-00-57, электронные ресурсы МФЦ.
1. Воспользоваться порталом Росреестра, единым порталом государственных услуг.
2. Направить документы посредством почтового отправления в адрес филиала: 693020, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, 39, корпус В.
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