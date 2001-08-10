5 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии
5 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:
- садовые товарищества и фермерские хозяйства «Валиев», «Радист», «Связист», «Сотникова», «Ульянцев»; ул. Верхняя, 1 – 4; Центральная, 1 – 4, 6, 8; пер. Дачный – полностью – 5 декабря с 10:00 до 16:00.
Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.
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