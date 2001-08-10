Остановлено движение автобусов по маршруту Южно-Сахалинск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Углегорск

В связи с ухудшением погодных условий, отсутствием видимости и обильным выпадениям осадков с 15:00 29 ноября 2017 приостановлено движение автобусов междугороднего сообщения по маршрутам Южно-Сахалинск - Углегорск и Южно-Сахалинск - Шахтерск.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, ограничение введено до улучшения погодных условий и обеспечения безопасного проезда по данному направлению.