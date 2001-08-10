Управление ФСБ России и студенты СахГУ провели совместную конференцию
На Сахалине в преддверии празднования 100-летия образования органов безопасности России управлением ФСБ России по Сахалинской области совместно с Сахалинским государственным университетом организована конференция, посвящённая деятельности органов безопасности на Сахалине и Курильских островах. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели СахГУ, учащиеся подшефной УФСБ школы № 3 имени героя России Сергея Ромашина, а также ветераны управления. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре управления федеральной службы безопасности России.
В рамках мероприятия озвучены ключевые события в истории органов государственной безопасности на Сахалине от момента их становления до наших дней. Учащихся ознакомили с исторической ретроспективой органов ВЧК-КГБ-ФСБ, акцентируя внимание на патриотических ценностях, являющихся главной связью между поколениями.
Студентами СахГУ подготовлены доклады об истории образования органов безопасности России, рассказаны малоизвестные подробности из жизни Феликса Дзержинского, вошедшего в советскую историю как выдающийся государственный и политический деятель, основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии.
В ходе конференции отмечена значимость Сахалинской областной общественной организации ветеранов органов государственной безопасности в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи Сахалинской области, оказанию благотворительной помощи детям-сиротам. Ветеранами высказаны искренние пожелания учащимся, чтобы они, не жалея сил и энергии, делали всё возможное для обеспечения безопасности России, защиты её интересов.
По завершению мероприятия в знак признательности за вклад в настоящее и будущее нашей родины ветеранам вручены ведомственные награды.
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