Для ребят с ограниченными возможностями здоровья в Южно-Сахалинске открылась лаборатория робототехники

Праздник робототехники для воспитанников лаборатории досуга «Роботостарт» провели во Дворце детского (юношеского) творчества. Южно-Сахалинска. Кружок робототехники для ребят с ограниченными возможностями здоровья появился здесь в октябре благодаря участию в конкурсе социальных проектов на соискание муниципального гранта администрации Южно-Сахалинска «Мы и наш город». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

- Главной целью нашего проекта является формирование интереса у детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к техническому творчеству путем освоения ими элементарных основ робототехники, - рассказывает заместитель директора ДД(Ю)Т Евгения Харламова. - Ребята, посещающие лабораторию, учатся конструировать и программировать роботов разной технической сложности, и сегодня мы показали гостям и родителям, каких успехов смогли достичь за два месяца.

На реализацию проекта «Лаборатория досуга «Роботостарт» выделено 120 тысяч рублей. На средства муниципального гранта был приобретен образовательный робототехнический модуль «Предварительный уровень» и конструктор LEGO Education WeDo 2.0.

Благодаря тому, что для моделирования роботов используются блоки специального конструктора, обучение проходит легко и непринужденно. Как отмечают педагоги, такая деятельность не только развивает мышление, логику и навыки конструирования, но и способствует успешной социализации ребят, их оздоровлению.

- Это прежде всего развитие мышления и мелкой моторики, что нам крайне необходимо в качестве реабилитации, - отмечает Евгений Данилецкий, папа Владислава, перенесшего тяжелейшее заболевание спинного мозга. - И конечно, это общение с другими детьми, которого ему так не хватает, потому что сын в основном находится дома и не может самостоятельно передвигаться.

Сам Владислав с удовольствием собирает из ярких блоков модели и мечтает, чтобы с их помощью свершился переворот в науке и медицине: роботы со временем заменили бы вакцины и таблетки и помогали бы справляться с любыми болезнями.

- Вы видите, что для этих ребят проблемы со здоровьем не являются ограничением для занятий робототехникой, и тут все зависит от фантазии ребенка, - делится педагог ДД(Ю)Т Роман Вахитов. - Наши ученики уже могут собрать любого робота, все ребята очень талантливы и увлечены, а некоторые из воспитанников подают большие надежды.

Педагоги ДД(Ю)Т, отмечают, что с окончанием реализации социального проекта кружок не прекратит свою работу и надеются, что среди их воспитанников есть тот, кто в будущем добьется больших высот в робототехнике. Ведь, как известно, среди особенных ребят, например страдающих аутизмом, много исключительно талантливых, успешно занимающихся программированием и другими техническими науками.

Напомним, что в 2017 году в рамках конкурса «Мы и наш город» финансирование получили 15 социальных проектов на общую сумму более 2 млн руб. Предельный размер субсидии на один грант составил 200 тыс. руб.