«Трудных» сахалинских подростков привлекут к волонтерской деятельности
«Трудные» подростки на Сахалине будут чаще привлекаться к волонтерской деятельности. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие в режиме селекторного совещания провел заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев.
Как ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, в совещании приняли участие главы муниципальных образований области, а также представители районных комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных, контролирующих органов и образовательных учреждений. В ходе заседания был рассмотрен вопрос об организации работы по привлечению детей и молодежи, в том числе находящихся в социально опасном положении, к добровольческой и волонтерской деятельности.
Как рассказал заместитель министра спорта и молодежной политики области Егор Умнов, с начала текущего года во всех муниципальных образованиях при организации и проведении молодежных форумов активно привлекаются волонтеры. Для подростков такой опыт является важным способом получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции.
- В этом году в рамках одной только форумной кампании было проведено пять областных добровольческих школ. В них приняло участие более 500 подростков. Помимо форумной кампании и различных акций, волонтеры принимают также самое активное участие в организации и проведении спортивных, культурных, патриотических и других мероприятий на территории Сахалинской области. Выросло количество волонтёров, принявших участие в проведении мероприятий за пределами островного региона, - отметил Егор Умнов.
В 2018 году работа, направленная на создание условий для развития добровольчества на территории Сахалинской области, в том числе по таким направлениям как военно-патриотическое воспитание, социальное, медицинское, культурно-просветительское и экологическое волонтерство будет продолжена.
- Трудно переоценить значение волонтерского труда для так называемых трудных подростков. Ведь одной из важнейших проблем такой молодежи, как известно, является дефицит социальной востребованности. Участие в волонтерской деятельности дает подросткам возможность в значительной степени восполнить этот дефицит и почувствовать собственную значимость. Дети получают возможность почувствовать себя нужными, так как сами являются организаторами волонтерской деятельности. Это создает ситуацию успеха, укрепляет веру в хорошее будущее для каждого конкретного подростка. В связи с чем, нужно как можно чаще привлекать к добровольческой и волонтерской деятельности подростков, находящихся в группе риска, - подчеркнул, подводя итог обсуждения, заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 18:29 24 Ноября Директор ООО «Армсахстрой» попал под следствие за уклонение от уплаты налогов
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня В южно-сахалинском театре кукол поздравили заслуженного работника культуры
- 16:50 Вчера В Томаринском районе продолжают «расчищать» последствия метели
- 11:49 Вчера Всехоккайдский конкурс русского языка пройдёт в Саппоро
- 11:47 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет гала-концерт конкурса «Грани мастерства»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?