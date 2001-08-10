«Трудных» сахалинских подростков привлекут к волонтерской деятельности

«Трудные» подростки на Сахалине будут чаще привлекаться к волонтерской деятельности. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие в режиме селекторного совещания провел заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев.

Как ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, в совещании приняли участие главы муниципальных образований области, а также представители районных комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных, контролирующих органов и образовательных учреждений. В ходе заседания был рассмотрен вопрос об организации работы по привлечению детей и молодежи, в том числе находящихся в социально опасном положении, к добровольческой и волонтерской деятельности.

Как рассказал заместитель министра спорта и молодежной политики области Егор Умнов, с начала текущего года во всех муниципальных образованиях при организации и проведении молодежных форумов активно привлекаются волонтеры. Для подростков такой опыт является важным способом получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции.

- В этом году в рамках одной только форумной кампании было проведено пять областных добровольческих школ. В них приняло участие более 500 подростков. Помимо форумной кампании и различных акций, волонтеры принимают также самое активное участие в организации и проведении спортивных, культурных, патриотических и других мероприятий на территории Сахалинской области. Выросло количество волонтёров, принявших участие в проведении мероприятий за пределами островного региона, - отметил Егор Умнов.

В 2018 году работа, направленная на создание условий для развития добровольчества на территории Сахалинской области, в том числе по таким направлениям как военно-патриотическое воспитание, социальное, медицинское, культурно-просветительское и экологическое волонтерство будет продолжена.

- Трудно переоценить значение волонтерского труда для так называемых трудных подростков. Ведь одной из важнейших проблем такой молодежи, как известно, является дефицит социальной востребованности. Участие в волонтерской деятельности дает подросткам возможность в значительной степени восполнить этот дефицит и почувствовать собственную значимость. Дети получают возможность почувствовать себя нужными, так как сами являются организаторами волонтерской деятельности. Это создает ситуацию успеха, укрепляет веру в хорошее будущее для каждого конкретного подростка. В связи с чем, нужно как можно чаще привлекать к добровольческой и волонтерской деятельности подростков, находящихся в группе риска, - подчеркнул, подводя итог обсуждения, заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев.