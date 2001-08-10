Аварийные источники электроснабжения стали необходимы для частных домов сахалинцев
В последнее время компания «Сахалинэнерго» фиксирует рост жалоб от жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, на неудобства, которые доставляют им в зимний период работы на линиях электропередачи, в частности связанные с ремонтами перерывы в электроснабжении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.
Энергетики отмечают, что сегодня у многих владельцев частных домов, которые проживают в домах частной застройки, установлена система отопления, использующая котельное оборудование и компактные циркуляционные насосы. Ее преимущества, по сравнению с системой отопления, реализованной на принципах естественной циркуляции воды, в легкости монтажа и меньших затратах на прокладку труб. Однако главный минус – это зависимость от электроэнергии.
Однако необходимо учитывать, что бытовые потребители, в том числе жители частной застройки относятся к 3-й категории надежности (электроснабжение от одного источника питания). Согласно существующему законодательству для данной категории допустимое время ограничений электроснабжения составляет до 24 часов подряд, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. При этом потребитель должен обеспечить функционирование систем жизнеобеспечения частного жилого дома при возникновении регламентных и аварийных отключений.
Учитывая сложные климатические условия на Сахалине, энергокомпания просит владельцев домов и застройщиков более тщательно подходить к выбору системы отопления дома. Либо монтировать систему с естественной циркуляцией теплоносителя и котельных устройств без принудительной вентиляции, либо использовать автономные источники электроснабжения для обеспечения работы котельного оборудования. По расчетам специалистов энергокомпании, для нормальной эксплуатации систем жизнеобеспечения дома достаточно дизельного или бензинового электрогенератора мощностью 2,5 кВт.
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