Сахалинская делегация примет участие в чемпионате профмастерства среди инвалидов в Москве

С 1 по 3 декабря в преддверии Международного дня инвалидов в Москве на базе ВДНХ состоится III национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В России национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится с 2015 года. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Организаторами национального чемпионата выступают: Минобрнауки России, Минтруд России, Минкомсвязи России, Минкультуры России, Правительство Москвы, Российский государственный социальный университет и всероссийские общественные организации инвалидов.

В чемпионате примут участие люди с инвалидностью практически со всех субъектов РФ. Организаторы предполагают, что в этом году на конкурс приедут около 900 победителей региональных этапов. Участники чемпионата «Абилимпикс–2017» будут соревноваться в 83 компетенциях (63 - для студентов и специалистов, 20 – для школьников). Сахалинскую область представит делегация из 25 участников (8 конкурсантов и 17 экспертов).

Напомним, что в октябре 2017 года на территории островного региона состоялся региональный отборочный этап чемпионата «Абилимпикс». Он проводился в островном регионе во второй раз. Участниками состязаний в этом году стали 42 конкурсанта. По итогам конкурса была сформирована сборная команда Сахалинской области.

В Москве сахалинские студенты и школьники примут участие в конкурсных испытаниях по 8 направлениям: издательское дело, документационное обеспечение управления и архивоведение, мебельщик, поварское дело, малярное дело, дизайн персонажей/анимация, администрирование баз данных и робототехника.

Программа национального чемпионата состоит из соревновательной, деловой, профориентационной и культурной частей. Все конкурсные задания финальных состязаний были разработаны при участии работодателей. Национальный чемпионат проводится в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг.