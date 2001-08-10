Сахалинская делегация примет участие в чемпионате профмастерства среди инвалидов в Москве
С 1 по 3 декабря в преддверии Международного дня инвалидов в Москве на базе ВДНХ состоится III национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В России национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится с 2015 года. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
Организаторами национального чемпионата выступают: Минобрнауки России, Минтруд России, Минкомсвязи России, Минкультуры России, Правительство Москвы, Российский государственный социальный университет и всероссийские общественные организации инвалидов.
В чемпионате примут участие люди с инвалидностью практически со всех субъектов РФ. Организаторы предполагают, что в этом году на конкурс приедут около 900 победителей региональных этапов. Участники чемпионата «Абилимпикс–2017» будут соревноваться в 83 компетенциях (63 - для студентов и специалистов, 20 – для школьников). Сахалинскую область представит делегация из 25 участников (8 конкурсантов и 17 экспертов).
Напомним, что в октябре 2017 года на территории островного региона состоялся региональный отборочный этап чемпионата «Абилимпикс». Он проводился в островном регионе во второй раз. Участниками состязаний в этом году стали 42 конкурсанта. По итогам конкурса была сформирована сборная команда Сахалинской области.
В Москве сахалинские студенты и школьники примут участие в конкурсных испытаниях по 8 направлениям: издательское дело, документационное обеспечение управления и архивоведение, мебельщик, поварское дело, малярное дело, дизайн персонажей/анимация, администрирование баз данных и робототехника.
Программа национального чемпионата состоит из соревновательной, деловой, профориентационной и культурной частей. Все конкурсные задания финальных состязаний были разработаны при участии работодателей. Национальный чемпионат проводится в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 18:29 24 Ноября Директор ООО «Армсахстрой» попал под следствие за уклонение от уплаты налогов
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня В южно-сахалинском театре кукол поздравили заслуженного работника культуры
- 16:50 Вчера В Томаринском районе продолжают «расчищать» последствия метели
- 11:49 Вчера Всехоккайдский конкурс русского языка пройдёт в Саппоро
- 11:47 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет гала-концерт конкурса «Грани мастерства»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?