В Березняках без тепла остается дом
В селе Березняки без тепла остается один дом. Теплоснабжение 10 из 11 домов, нарушенное в результате аварии, восстановлено. Ориентировочно все последствия будут устранены к 13.00 30 ноября. По поручению мэра Сергея Надсадина в населенном пункте создан оперативный штаб, работу которого возглавил вице-мэр Александр Гринберг. Службы действуют в режиме повышенной готовности.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, 29 ноября силами «Сахалинской коммунальной компании» в Березняках проводились работы на котельной, для чего временно от теплоснабжения были отключены 62 дома. По их завершении, после повышения давления в системе примерно в 17.20 произошел порыв на одном из участков воздушной теплотрассы. Для ремонта поврежденного участка теплоноситель из системы был повторно слит. Но, по предварительным данным, в связи с перепадом трубопровода, вода сошла не со всей теплотрассы и при замерзании стала препятствием для циркуляции теплоносителя.
В ликвидации аварии задействованы около 30 сотрудников коммунального предприятия, 10 единиц техники, 8 человек аварийно-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска, а также аварийная служба УК МУП «ЖЭУ-10», которые отогревают замерзшие участки воздушной теплотрассы.
Сейчас завершаются работы по восстановлению теплоснабжения улиц Зеленая и Новая. По последней информации, без тепла остается один дом по адресу ул. Зеленая, 17. В течение часа теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 18:29 24 Ноября Директор ООО «Армсахстрой» попал под следствие за уклонение от уплаты налогов
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня В южно-сахалинском театре кукол поздравили заслуженного работника культуры
- 16:50 Вчера В Томаринском районе продолжают «расчищать» последствия метели
- 11:49 Вчера Всехоккайдский конкурс русского языка пройдёт в Саппоро
- 11:47 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет гала-концерт конкурса «Грани мастерства»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?