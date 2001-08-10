В Березняках без тепла остается дом

В селе Березняки без тепла остается один дом. Теплоснабжение 10 из 11 домов, нарушенное в результате аварии, восстановлено. Ориентировочно все последствия будут устранены к 13.00 30 ноября. По поручению мэра Сергея Надсадина в населенном пункте создан оперативный штаб, работу которого возглавил вице-мэр Александр Гринберг. Службы действуют в режиме повышенной готовности.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, 29 ноября силами «Сахалинской коммунальной компании» в Березняках проводились работы на котельной, для чего временно от теплоснабжения были отключены 62 дома. По их завершении, после повышения давления в системе примерно в 17.20 произошел порыв на одном из участков воздушной теплотрассы. Для ремонта поврежденного участка теплоноситель из системы был повторно слит. Но, по предварительным данным, в связи с перепадом трубопровода, вода сошла не со всей теплотрассы и при замерзании стала препятствием для циркуляции теплоносителя.

В ликвидации аварии задействованы около 30 сотрудников коммунального предприятия, 10 единиц техники, 8 человек аварийно-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска, а также аварийная служба УК МУП «ЖЭУ-10», которые отогревают замерзшие участки воздушной теплотрассы.

Сейчас завершаются работы по восстановлению теплоснабжения улиц Зеленая и Новая. По последней информации, без тепла остается один дом по адресу ул. Зеленая, 17. В течение часа теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.