Подрядчик не вышел на расчистку Дальнего и потеряет контракт
Подрядчик «СоюзТрансЛидер», осуществляющий зимнее содержание улично-дорожной сети с. Дальнего и автомобильной дороги Дальнее - Елочки - Дачи, после ночного снегопада не вышел на работу. Соответственно, к утру не была готова для безопасного проезда дорога, а также не расчищены тротуары и автобусные остановки в селе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Чтобы обеспечить проезд автобусам и личному транспорту жителей, в срочном порядке на трассу Дальнее - Елочки - Дачи была направлена техника МКП «Завод имени Федотова». Свою технику и рабочих на улично-дорожную сеть «СоюзТрансЛидер» начал выставлять только к 10 утра.
Отметим, подрядчик кроме обеспечения проезда по автодороге в первую очередь обязан выполнить работы, которые позволят пешеходам безопасно добраться до автобусных остановок, школ, детских садов. Сегодня в селе Дальнем этого выполнено не было, люди были вынуждены передвигаться по заметенным тротуарам либо вдоль проезжей части.
В ходе проверки инспекторы дорожного надзора ГИБДД выявили множество недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети, все они занесены в протокол.
Это не первый случай со стороны подрядчика по ненадлежащему исполнению своих обязательств. Департамент городского хозяйства принял решение расторгнуть с ним муниципальный контракт.
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