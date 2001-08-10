110 единиц спецтехники расчищали улицы Южно-Сахалинска

Снегопад прошедшей ночью накрыл Южно-Сахалинск. Специализированная техника оперативно вышла на уборку городских улиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

- Сегодня в расчистке улично-дорожной сети областного центра были задействованы порядка 110 единиц техники. Так как осадки продолжались практически до утра, в темное время в основном была организована патрульная расчистка: снег счищался с проезжей части и тротуаров, но не вывозился, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Алексей Римша. - Сейчас работа по снятию шуги, образовавшейся после применения противогололедных реагентов, продолжается. Вывоз снега будет осуществляться предстоящей ночью, поэтому просим жителей и гостей города не оставлять личный транспорт на проезжей части.

Кроме того, продолжается работа по механизированной (ручной) очистке от снега и наледи тротуаров.

Напомним, в этом году улично-дорожную сеть Южно-Сахалинска, находящуюся на обслуживании департамента городского хозяйства, посыпают противогололедными материалами: дороги - пескосоляной смесью (песок - 90%, соль - 10%) или солью, а тротуары - каменной крошкой (щебнем мелких фракций, создающим противоскользящий эффект).

Данные материалы природные, они предусмотрены отраслевым дорожным методическим документом «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным министерством транспорта России.