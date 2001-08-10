В Томаринском районе продолжают «расчищать» последствия метели

Обширный циклон с метелью на западном побережье Сахалина заставил томаринских коммунальщиков больше суток работать практически без перерыва.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города Томари, в районе продолжается расчистка дорог от снега, выпавшего за время длительной метели на западном побережье Сахалина. Отдел ГО и ЧС администрации Томаринского городского округа призывает жителей района воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов в случае, если погода испортится вновь.

С обеда 29 ноября до пятнадцати часов 30 ноября на территории Томаринского района властвовал циклон, сопровождавшийся сильными осадками и порывистым ветром. Как рассказал начальник отдела ГО и ЧС томаринской администрации Сергей Самсонов, в 15 часов 29 ноября в районную администрацию поступило экстренное предупреждение Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о неблагоприятных метеорологических условиях на западном побережье Сахалина. В связи с этим томаринское звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было немедленно приведено в состояние повышенной готовности. После закрытия движения транспортных средств по автодорогам от Новоселово до Углегорска и между Арсентьевкой и Ильинским в связи с ухудшением дорожной обстановки в районе было развёрнуто два пункта временного размещения людей, врасплох застигнутых непогодой: в селе Ильинском и селе Красногорск. Однако желающих воспользоваться их услугами не нашлось, так как дорога до Углегорска к 22 часам была уже открыта. Скопления автомобилей на посту также не наблюдалось.

Сразу после начала метели на дороги района вышла снегоуборочная техника томаринского дорожного ремонтно-строительного управления и коммунальных компаний. Всего в уборке снега с автомобильных дорог было задействовано 14 единиц техники. Ещё 10 единиц занимались расчисткой улично-дорожной сети непосредственно в населённых пунктах района.

Как рассказала директор МУП «Благоустройство» Татьяна Александрова, снег на дорогах в Томари убирали до трёх часов ночи. Затем сделали небольшой перерыв, поменяли водителей и продолжили уборку. По всем основным дорогам в городе техника проходила каждые два часа. По словам директора АО «Тепло» Алексея Тё, аналогичным образом – через каждые два часа – проходила снегоуборочная техника и по дорогам в сёлах Томаринского района.

По информации районной единой дежурно-диспетчерской службы, на автомобильных дорогах за прошедшую ночь и в течение дня четверга обошлось без происшествий. Застрявший вчера в районе Холмистого перевала большегруз вызволили из снежного плена. Завалившийся на бок там же грузовик подняли и убрали с места происшествия. Ситуация в жилом фонде на протяжении циклона оставалась стабильной: тепло- и водоснабжение осуществлялось без сбоев, жалоб от населения не поступало. По словам начальника Томаринского сетевого района филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Александра Никулина, связанных с непогодой аварийных отключений электричества также не было. Без света ночью остались только сёла Урожайное и Новосёлово, но отключение там электроэнергии не было связано с метелью. В результате работы снегогенератора на горнолыжном склоне в Томари вблизи ведущей к сёлам линии электропередачи произошло налипание искусственного снега на провода, из-за чего они провисли, и произошло отключение. В настоящее время ремонтная бригада продолжает свою работу, возобновить подачу электричества энергетики пообещали к 17 часам вечера.

Как прокомментировал прохождение циклона глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев, все коммунальные службы, дорожники и энергетики были готовы метели и её последствиям и достойно справились со своей работой.

- На протяжении циклона мы пристально следили за ситуацией в районе, чтобы в случае необходимости подключиться и оказать помощь. В результате все службы справились со своими обязанностями. Уборка выпавшего снега продолжится, - сказал глава администрации.