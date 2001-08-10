Сахалинец занял третье место во всероссийских соревнованиях по нардам

Лучший нардист Южно-Сахалинска, руководитель областной федерации армрестлинга, инструктор тренажерного зала ДС «Кристалл» Константин Иноземцев стал призером всероссийских соревнований по нардам, которые проходили в городе Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября. Спортсмен достойно отстоял честь Сахалинской области и привез на родную землю кубок за третье место. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Молодежном правительстве Сахалинской области.

Константин Иноземцев вернулся в Южно-Сахалинск всего неделю назад, но уже готовится к новым победам. В середине декабря его ждет очередной Городской турнир по нардам. А перед этим мужчине предстоит выступить на чемпионате области по армрестлингу.

— Это было круто. Иначе не описать. Я ехал в Санкт-Петербург с целью определить свой уровень по отношению к лучшим российским игрокам. Думаю, результат говорит сам за себя. Мне удалось занять третье место. И теперь Сахалинская область впервые перешла из списка просто участников в список победителей, — поделился впечатлениями Константин Иноземцев. — Об уровне игроков, с которыми мне пришлось столкнуться на всероссийских соревнованиях, можно вообще не говорить. Они обладают огромным багажом знаний, читают книги по игре в нарды. У них своя техника, формулы. Участники умело просчитывают каждый шаг как свой, так и соперника. Уровень очень высокий. Сахалинцы, конечно, намного слабее. К тому же, в Южно-Сахалинске мы осваиваем только одну дисциплину, а на всероссийских соревнованиях их очень много. Я занял третье место по классическим нардам.

По словам Константина, несмотря на высокий уровень противников, он мог добиться и более хорошего результата. В последней партии сахалинец одерживал победу со счетом 2:1. Но противник поставил Константину «марс», тем самым вырвав победу.

Константин Иноземцев признается, что после соревнований в Санкт-Петербурге стал с еще большим стремлением постигать мастерство игры в нарды. Более того, полученные знания и опыт мужчина планирует передать местным игрокам. Константин уже переговорил с главным организатором южно-сахалинских турниров, председателем Сахалинской региональной молодежной общественной организацией «Лидер» Сергеем И. Вместе они планируют проводить местные соревнования, взяв на вооружение различные технические новшества.

Напомним, Константин Иноземцев на протяжении долгого времени занимал первые и призовые места как в общих городских турнирах, так и в онлайн-состязаниях. Своим упорством, целеустремленностью, а также победой в отборочном турнире, где за выезд на Кубок России боролись только самые сильные городские игроки, Константин в очередной раз доказал, что нарды — это не пустое везение, как считают многие неопытные участники, а очень сложная интеллектуальная игра, которая требует длительных тренировок и большого объема знаний.

Помимо этого, вот уже на протяжении шести месяцев Константин занимает первое место в рейтинге городских игроков и никому не уступает звание лучшего нардиста областного центра.