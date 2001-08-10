Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2017
Сегодня 10:06
58,58|69,52|63,27
Спасатели продолжают поиск пропавших рыбаков
09:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Курильске поддержали акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

В Южно-Курильске поддержали акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Южно-Курильске поддержали всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», главная задача которой - привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также предоставление правильной и полной информации об этом заболевании.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, во всех образовательных учреждениях района прошли информационно-просветительские мероприятия. Сотрудники центральной больницы провели лектории для молодежи, где рассказали об истории вируса иммунодефицита человека,  о путях передачи ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.

Также в рамках акции был проведен социальный опрос «Должен знать!», который показал, что большинству, прошедших анкетирование, важна информация о проблемах ВИЧ-инфекции.

Каждый участник акции получил красную ленту, являющуюся международным символом борьбы со СПИДом, а также информационные брошюры.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?