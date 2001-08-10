Дорожная полиция предупреждает автолюбителей о наледи и снежных накатах

Сотрудники районных подразделений Госавтоинспекции обследуют автомобильные дороги области. Обслуживающим организациям и владельцам дорог выдают обязательные для исполнения предписания на расчистку дорог и устранение зимней скользкости. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Дорожная полиция предупреждает автолюбителей о текущем состоянии автодорог:

На трассе «Южно-Сахалинск – Оха», на асфальтобетонном покрытии на участках с 6 км по 154 км (Южно-Сахалинск, Долинский, Макаровский район) местами рыхлый снег, снежный накат (осадки, снег).

С 337 км по 400 км (Смирныховский район) снежный накат, стекловидный лед.

С 471 км по 498 км (Тымовский район) снежный накат, с 602 км по 606 км (Ногликский район) местами стекловидный лед, снежный накат, производится расчистка, обработка ПСС.

На автомобильной дороге федерального значения «Южно-Сахалинск – Холмск» с 6 км по 88 км (Анивский, Холмский районы) установлено наличие снежного наката, осадки, снег, производится расчистка, обработка ПСС.

На автомобильной дороге межмуниципального значения «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» с 120 км по 267 км (Томаринский район) установлено наличие снежного наката, выпадение осадков в виде снега, производится расчистка, обработка ПСС.

На автомобильной дороге «Огоньки – Невельск» регионального значения на всем протяжении местами установлено наличие рыхлого снега, снежного наката (Анивский, Невельский районы), производится расчистка, обработка ПСС.