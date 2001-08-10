Народный фронт встал на стражу благоустройства Южно-Сахалинска

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, проверили качество благоустройства дворов в Южно-Сахалинске.

Довольно большой объем работ по асфальтированию дворовых проездов и облагораживанию дворовых территорий был проделан в этом году городскими властями. Однако у некоторых жителей есть претензии к качеству работ по благоустройству, о чем они сообщили в региональное отделение ОНФ. Так, жители дворов по улице Амурской, 65 и Карла Маркса, 29, 29б рассказали, что на недавно установленных рядом с их домами детских площадках смонтировано старое оборудование, во дворах не проведены работы по озеленению, нет урн и лавочек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Общественники решили проверить эти сигналы и провели рейд по указанным дворам, где благоустройство закончилось уже при минусовых температурах. Во дворе дома №65 на улице Амурской подрядчиком были демонтированы элементы существовавшей на этом месте детской площадки, причем большие качели выкопали и оставили стоять поблизости. При обустройстве новой площадки было залито бетонное основание, уложено резиновое покрытие, а на него установлены бывшие в употреблении модули игрового оборудования. В границах новой площадки установлены конструкции с ржавыми, погнутыми элементами, на многих металлических и деревянных поверхностях видна облезшая краска, заметны механические повреждения, на отдельных частях конструкций глубокая коррозия, отсутствует крепеж в положенных местах.

Такая же картина на второй детской площадке с задней стороны домов №29 и №29б по улице Карла Маркса. Там тоже установлены ржавые игровые конструкции, а внутри песочницы остались куски арматурной сетки, рядом с площадкой необустроенные, грязные газоны.

Представитель заказчика пояснил, что жители сами согласились на установку поврежденных, старых модулей на новых детских площадках, что вызвало сомнения у активистов ОНФ. При осмотре выяснилось, что резиновые маты на обеих площадках покрыты толстой ледяной коркой. Общественники отметили отсутствие урн и лавочек на детских площадках и рядом с ними, а также озеленения вместо тех кустарников и деревьев, что были уничтожены при прокладке дорожек и парковок.

«Понятно, что ремонт дворовых территорий подобным образом вызывает недовольство у населения. Даже если с жителями согласовали дизайн-проект благоустройства их двора и учли их пожелания установить детскую или спортивную площадку, это вовсе не означает, что на новой площадке позволительно устанавливать ржавые, поврежденные конструкции, безопасность эксплуатации которых вызывает большие сомнения. Старые, неприглядного вида игровые элементы могут отбить всякое желание у детей поиграть тут», – отметила координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды на Сахалине Елена Зайцева.

Активисты сахалинского отделения ОНФ провели предварительные консультации с заказчиком работ по благоустройству названных дворов и намерены добиваться замены ржавых и поврежденных модулей, установленных на новых детских площадках.