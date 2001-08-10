Воспитанники ЦТВС приняли участие в акции «Стоп ВИЧ\СПИД»
Воспитанники секций центра технических видов спорта приняли участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ\СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Школьники заполнили специальные анонимные анкеты, посмотрели фильм «Территория безопасности» о вреде употребления наркотических средств и путях передачи ВИЧ-инфекции и получили красные ленточки – символ борьбы с «чумой 20 века». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе центра технических видов спорта.
Профилактика и информирование – важнейшие процессы в части сохранения здоровья подрастающего поколения. Для Сахалина это особенно актуально: здесь фиксируется серьезный прирост заболеваемости. 178 новых случаев заражения ВИЧ выявлено в области за девять месяцев 2017 года. Рост показателя заболеваемости составил 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитические данные свидетельствуют, что более 90% сахалинцев заражаются ВИЧ-инфекцией на территории области.
- Воспитанникам ЦТВС некогда заниматься глупостями или приобретать опасные привычки – они заняты серьезными видами спорта, требующими крепкого здоровья и полной отдачи, - говорит начальник отдела по развитию технических видов спорта ЦТВС Надежда Горбатовская. – Однако ребятам было полезно еще раз поговорить о профилактике ВИЧ, и мы, конечно, поддерживаем подобные акции.
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