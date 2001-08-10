Компания «Сахалин Энерджи» - лидер рейтинга экологической ответственности

Второй год подряд компания «Сахалин Энерджи» становится лидером рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний. Компания добилась высоких результатов в трех разделах: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе компании.

Церемония презентации итогов рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний (в рамках проекта «Здравый смысл») состоялась 30 ноября в Москве.

Проект реализуется группой «Креон» и Всемирным фондом дикой природы при участии Минприроды России и Минэнерго России. Расчет рейтинга, как и в предыдущие годы, проведен Национальным рейтинговым агентством. В тройку лидеров также вошли «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сургутнефтегаз».

Глава группы «Креон» Фарес Кильзие отметил, что главная цель программы «Здравый смысл» является закрепление позитивного имиджа российского нефтегазового бизнеса в глазах мирового сообщества.

Экологический рейтинг проводится с 2014 года с целью получения объективной и сопоставимой информации об уровне воздействия участников отечественного нефтегазового сектора на окружающую среду. При его составлении традиционно учитывается только информация, размещенная в публичном пространстве. Поэтому ее доступность, полнота раскрытия и достоверность являются важнейшими факторами, влияющими на рейтинговые оценки компаний.

«За четыре года взаимодействия с экспертами природоохранных организаций и нефтегазовых компаний мы смогли выработать свод критериев для расчета рейтинга, который дает объективную информацию об экологической ответственности компаний», — отметил Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК Всемирного фонда дикой природы России.

Мероприятие прошло в рамках года экологии в России, цель которого — привлечь внимание общества к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.