Воины мотострелковой бригады вышли на митинг

В подразделениях 68-го армейского конкурса начинается зимний период обучения. Этому событию был посвящен состоявшийся на полигоне в селе Троицком митинг. Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, участниками митинга стали воины 39-ой отдельной мотострелковой бригады, приступающие к интенсивной боевой подготовке.

Со словами приветствия к военнослужащим обратился первый заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Александр Дерновой.

- Государство и лично президент Российской Федерации Владимир Путин уделяют большое внимание вопросам укрепления обороноспособности государства, повышению боеготовности Вооруженных Сил, - сказал он. - Это особенно актуально для Сахалинской области, которая является форпостом страны на Дальнем Востоке. Нам необходимо быть готовым к рискам и угрозам, сделать все, чтобы обеспечить безопасность на Сахалине и Курильских островах. Сегодня вы приступаете к зимнему периоду обучения. И, конечно, важно на высоком уровне отработать поставленные задачи, отточить навыки владения оружием, укрепить физическую форму. Наши войска должны быть готовы ко всему.

Первый заместитель губернатора заявил, что правительство области продолжит оказывать военным необходимую поддержку, помогать в решении различных социальных вопросов с целью создания комфортных условий для жизни и несения службы на островах.

Напомним, что в 2014 году островной регион показал невысокие результаты по мобилизационной подготовке. В настоящее время работа по этому направлению усилена. В 2016 и в 2017 годах был проведен ряд масштабных учебно-практических мероприятий в рамках территориальной обороны. Хорошие оценки ее организации в ходе рабочих визитов в регион дали секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Олег Салюков.