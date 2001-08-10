Холмчанам неприятно ходить по надземкам города

Холмчане часто жалуются на состояние городских надземных переходов. Основные претензии высказываются по поводу отсутствия освещения, что создаёт угрозу безопасности людей, пользующихся конструкцией в тёмное время суток. А местные вандалы превратили полезное сооружение в отхожее место, заполонив его пустыми бутылками, «разукрасив» нецензурными надписями на стенах, выбитыми окнами и покорёженными металлическими конструкциями. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Чтобы разрешить давно назревшую проблему, администрация Холмска в лице её главы Андрея Сухомесова и заместителя по ЖКХ Александра Трощенкова организовала встречу с заместителем начальника Сахалинской дистанции инфраструктуры ОАО «РЖД» Игорем Утёмовым.

В процессе переговоров было принято решение об установке камер видеонаблюдения на каждом из двух виадуков, устройстве качественного освещения, содействии в организации патрулирования переходов сотрудниками ДНД и правоохранительных органов в вечернее время.

Кроме того, прозвучало предложение с помощью учащихся Детской школы искусств раскрасить виадуки изнутри рисунками на тему безопасности движения по железной дороге.

В середине декабря состоится новая рабочая встреча, на которой стороны обсудят проведённую работу.