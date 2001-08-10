Холмчанам неприятно ходить по надземкам города
Холмчане часто жалуются на состояние городских надземных переходов. Основные претензии высказываются по поводу отсутствия освещения, что создаёт угрозу безопасности людей, пользующихся конструкцией в тёмное время суток. А местные вандалы превратили полезное сооружение в отхожее место, заполонив его пустыми бутылками, «разукрасив» нецензурными надписями на стенах, выбитыми окнами и покорёженными металлическими конструкциями. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Чтобы разрешить давно назревшую проблему, администрация Холмска в лице её главы Андрея Сухомесова и заместителя по ЖКХ Александра Трощенкова организовала встречу с заместителем начальника Сахалинской дистанции инфраструктуры ОАО «РЖД» Игорем Утёмовым.
В процессе переговоров было принято решение об установке камер видеонаблюдения на каждом из двух виадуков, устройстве качественного освещения, содействии в организации патрулирования переходов сотрудниками ДНД и правоохранительных органов в вечернее время.
Кроме того, прозвучало предложение с помощью учащихся Детской школы искусств раскрасить виадуки изнутри рисунками на тему безопасности движения по железной дороге.
В середине декабря состоится новая рабочая встреча, на которой стороны обсудят проведённую работу.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
15:24 27 Ноября На Сахалине сохранятся все меры социальной поддержки
17:12 30 Ноября МЧС разыскивает юных любителей квестов
15:18 27 Ноября Госавтоинспекторы области поздравили женщин - водителей с днем матери
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 15:20 Вчера В Южно-Сахалинске отметили Международный день инвалидов
- 14:55 Вчера Холмчанам неприятно ходить по надземкам города
- 14:42 Вчера В Холмске обсудили муниципальный бюджет
- 14:31 Вчера Воины мотострелковой бригады вышли на митинг
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?