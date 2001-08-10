С 8 по 11 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

С 8 по 11 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. Анивская, 84, 98, 100 – 102, 106 – 108, 110 – 114, 116 – 120, 141; Деповская, 15, 16, 19, 23, 23-а, 39; Железнодорожная, 74 – 106, 120, 126, 128-а; Западная, 74 – 90; Моторная, 3, 11, 14; Полевая, 58-а; Рязанская, 41-а – в; Тихая, 73, 77, 79, 79-а, 80, 81, 85, 89, 91, 102, 107, 112; Учительская, 27; Хлебная, 10 – 29; Южно-Сахалинская, 93 – 127, 131 – 139; пер. Кольцевой, 4, 5, 8 – 10, 12 – 14, 18 – 8 декабря с 9:00 до 17:00;

- ул. Амурская, 65; Дзержинского, 44, 44-а; Карла Маркса, 23, 25, 27, 29; Поповича, 96, 98, 10, 104, 106, 108, 110; Пушкина, 57, 80; Чехова, 43, 43-а, 64-а, 66, 66-а, 68, 68-а, 70, 70-а, 70-в, 72, 72-а, 78 – 8 декабря с 13:00 до 16:00;

- ул. 1-я Октябрьская, 34, 36, 39, 48, 51, 60, 63, 66, 70, 71, 76, 78, 81-б; 2-я Центральная, 1, 1-а, 2-а; Автомобильная, 1, 3-б, 11, 15, 17; Академика Сахарова, 2, 3, 7 – 9, 14, 17, 22; Весенняя – полностью; Высоцкого, 3, 5, 9, 23, 25; Ермака, 7, 12, 14, 15, 18, 26, 48; Журавлиная, 9, 11, 13, 21, 23, 29, 35, 37; Кунаширская, 3, 7; Лебяжий угол, 9, 13, 16, 22, 25, 31; Ленина, 480, 480-а, 553; Октябрьская, 51; Отдалённая, 92, 92/1; Радужная, 2, 2-а, 3, 7, 8, 22-б, 22-в; Соловьиная, 8, 14 – 17, 19, 20, 28, 32; Фламинго, 1, 2, 4, 6, 13 – 15, 20, 29, 32, 38; пер. Лаперуза, 1, 4, 5; Ромашковый 3, 5 – 8 декабря с 18:00 до 20:00;

- ул. Совхозная, 15 – 64 – 8 и 11 декабря с 9:00 до 17:00;

- ул. Звёздная, 10, 12; Луговая, 6, 7; Новая, 1 – 20; Ромашковая, 1 – 5; Садовая, 1, 2-а, 2-в, 6; Ударная, 2 – 25; Фиалковая, 11, 17, 19, 21, 23 – 9 декабря с 10:00 до 17:00;

- ул. Бумажная, 32-а; Ленина, 107, 107-а, 111, 113; Сахалинская, 46-в, 48, 52 – 10 декабря с 10:00 до 15:00;

- ул. Ленина, 107-а, 111, 113; Сахалинская, 46-в, 48, 52 – 10 и 11 декабря с 10:00 до 15:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.