С южносахалинцами обсудят воспитание детей
Проект «Лекториум» приглашает южносахалинцев на лекцию о воспитании детей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
Разобраться в непростой теме о сопротивлении воспитанию смогут все желающие в эту субботу, 2 декабря, в рамках проекта «Лекториум».
Лекция состоится в 12.00 в городской библиотеке имени О.П. Кузнецова (ул. Ленина, 244). Ее проведет проректор по учебной работе Сахалинского государственного университета, доктор психологических, кандидат педагогических наук, доцент Марина Романова. Участие для всех горожан абсолютно бесплатное и не требует предварительной записи.
Напомним, в рамках проекта, разработанного МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» совместно с МБУ «Центр молодежных инициатив» и СахГУ, для всех желающих каждую субботу до конца декабря будут проходить лекции по психологии, литературе, географии, астрономии и т. д.
Ознакомиться с расписанием проекта «Лекториум» можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделем «Актуально».
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