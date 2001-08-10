«Туризм на Курилах будет развиваться постепенно»: интервью с главой Сахалинского агентства по туризму

За последние годы туристические возможности в Сахалинской области развиваются семимильными шагами. Власти субъекта совместно с коммерческими организациями активно реализуют потенциал островного региона. Много сил вложили в развитие местного горнолыжного курорта «Горный воздух», ведется строительство аквапарка, расширяется гостиничная инфраструктура. Одним из приоритетов в развитии островного туризма является курильское направление. О том, какие действия предпринимаются в этом отношении, рассказала руководитель Сахалинского агентства по туризму Наталья Осипова.

- Расскажите, почему Курильские острова вызывают интерес у туристов?

- Дело в том, что там бесподобная девственная природа. Несмотря на небольшую территорию, острова насыщены природными объектами. Например, вулканы, на которые можно посмотреть и по которым можно пройтись. Туристы могут обратить взор куда угодно и увидеть живописную картину. Этим характерны Курилы. Это действительно одна из точек на Земле, куда хочется попасть.

- А какой самый популярный среди туристов остров Курильской гряды?

- Я бы назвала Итуруп. Он наиболее организован с позиции туристской инфраструктуры. Там постаралась местная туристическая компания. Причем выполняют свою работу они довольно качественно. Та инфраструктура, которую они создали – она действительно хороша. Считаю, что на нее надо равняться. Итуруп по площади самый большой из всего архипелага. И объектов, которые можно посетить, гораздо больше. Например, могу назвать белые скалы, белые пески, те же вулканы. Вулкан Баранский – это изюминка для людей. Единственное, что создает ограничения – это доступность к объектам. На сегодняшний день туркомпании работают в основном в центральной части. И при этом есть такие места, которые нельзя достичь по суше. Например, водопад Илья Муромец – один из самых высоких в России. Посмотреть на него удается только единицам, потому что вид на него доступен только с моря.

- С какими трудностями сталкиваются турфирмы по курильскому направлению?

- В начале сезона мы столкнулись с достаточно высокими ценами на перевозки, практически в три раза на курильском направлении. Ситуацию удалось выправить. Так, правительством Сахалинской области было принято решение субсидировать часть туристических авиаперевозок. Агентством по туризму был подготовлен порядок предоставления субсидий для туроператоров. Эта мера не позволила увеличить туристский поток, но она удержала его на прежнем уровне.

Так, в начале сезона была предложена стоимость на авиаперевозки до 30-35 тысяч рублей. Благодаря субсидиям удалось уменьшить сумму в два раза. При этом сахалинцы могли купить билет по субсидиям за 11 тысяч рублей, а остальные за 15 тысяч туда-обратно.

- Когда наблюдается пик туристической активности?

- Чтобы понять, какой сезон самый оптимальный – надо смотреть на личные воззрения каждого человека. Он может и зимой приезжать. Зимой немного сужена программа, потому что некоторые объекты закрыты, но тем не менее тоже достаточно интересно. А бальнеология зимой создает двойной эффект. Когда кругом снег, а ты в термальных ванночках лежишь – это заманчиво, интересно. Но именно по посещаемости – лето самое благоприятное время для отдыха по погоде и по условиям для детей и взрослых. Уместнее сказать, что это время с июня по первую половину октября. Хотя лето бывает разным на Итурупе. Утром проснулся, дождь идет. Через полчаса смотришь – яркое небо, открытое, чистое, ни одного облачка. А потом может и град пойти.

- Есть ли какая-нибудь конкретная программа по развитию туризма на Курилах?

- В этом году агентство по туризму провело конкурс на научно-исследовательскую работу по разработке технико-экономического обоснования создания курильского туристского кластера. По большому счету уже в начале декабря результаты этой работы озвучат. Она поспособствует развитию туризма на Курильских островах. В сущности, это маркетинговые исследования того, что есть сейчас. Потому что нельзя, не понимая фундамента, двигаться дальше. Мы будем знать, что нужно будет сделать в будущем, в течение 5-10 лет, чтобы туризм развивался постепенно, но с положительным эффектом. Тем более, что у Курильских островов есть хорошая перспектива развития.