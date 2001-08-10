В Южно-Сахалинске отметили Международный день инвалидов

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, состоялось в областном центре. Его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья из Южно-Сахалинска и ряда районов области, представители общественных организаций и движений инвалидов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель регионального правительства Вера Щербина. В нашей стране, отметила она, взят курс на совершенствование механизмов поддержки людей с ограничениями здоровья. Эти вопросы на личном контроле держит президент России Владимир Путин.

Большая работа в этом отношении проводится и на Сахалине. С нового года в Южно-Сахалинске откроются два самых современных на Дальнем Востоке центра реабилитации инвалидов – для взрослых и детей. Помощь там будут оказывать жителям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания.

Рассматривают власти возможности открытия в Южно-Сахалинске центра адаптивной физической культуры. Активный образ жизни, по статистике, в области выбирает все большее число людей с ограничениями здоровья – их количество выросло с 3,5 до 10 процентов.

Для инвалидов на островах создана трехуровневая система медицинской помощи: бесплатно предоставляются лекарственные средства, льготное зубопротезирование и санаторно-курортные путевки. Предназначены для этой категории граждан и почти 800 видов современных технических средств реабилитации. Практически в каждом муниципальном образовании действуют специальные пункты проката. А в Южно-Сахалинске открыт еще и диспетчерский центр связи в помощь слабослышащим, который предоставляет им информацию по важным социальным вопросам.

Особое внимание в регионе уделено трудоустройству инвалидов. В этом году их трудовая активность возросла в полтора раза. За счет специальных квот рабочими местами обеспечены около 900 человек.

С 2013 года для маломобильных граждан на Сахалине работает служба «Инватакси». Только в этом году ее услугами воспользовались уже около 3 тысяч человек. Приобретено 9 специальных автобусов, которые адаптированы для инвалидов.

- Мы будем и дальше работать над улучшением качества жизни людей с ограниченными возможностями, помогать и поддерживать вас. Готовы выслушивать предложения, прислушиваться к вам, чтобы создать более комфортные условия для проживания. От имени губернатора и правительства желаю всем благополучия, оптимизма. Удачи во всем, и в труде и в творчестве, – обратилась к собравшимся в ходе торжественного мероприятия Вера Щербина.