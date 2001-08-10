Южно-Сахалинск не остался в стороне от борьбы со СПИДом
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, состоялась завершающая образовательная лекция в рамках всероссийской акции «Должен знать!». Об этом ТИА «Острова» рассказали в центре молодежных инициатив.
В течение полутора недель специалисты центра молодежных инициатив, координаторы Волонтерского центра и добровольцы рассказывали учащимся учебных заведений города о проблеме ВИЧ и СПИДа. Всего состоялось три занятия.
Перед началом акции специалисты ЦМИ, координаторы Волонтерского центра прошли тренинг в Сахалинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Полученные знания они передали волонтерам, которые также провели тренинги в своих школах.
1 декабря о проблеме ВИЧ и СПИД рассказали старшеклассникам из 13 школы. Вместе со специалистами ребята искали ответы на тематические вопросы: что такое ВИЧ и СПИД? Какие основные факторы заражения? Что делать для того, чтобы избежать болезни и др. Была озвучена статистика заболеваемости в Южно-Сахалинске, показан информационный мультфильм.
Главная цель всероссийской акции «Должен знать!» - это привлечение внимания общественности к проблемам ВИЧ-инфекции, повышение уровня информированности молодежи в вопросах ВИЧ и СПИД.
Также в рамках акции волонтеры провели опрос среди горожан. В нем приняло участие более 400 человек. Им предложили ответить на более десятка вопросов, касающихся ВИЧ-инфекции и СПИДа. Из числа опрошенных большинство людей обладает правильными знаниями о проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа.
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