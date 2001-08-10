58,52|69,75|63,63
15:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцам предлагают обсудить проблему коррупции
06 декабря 2017 года Сахалинской транспортной прокуратурой проводится «горячая линия» по разъяснению вопросов, связанных с реализацией антикоррупционного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре.
Задать интересующие вопросы, а также сообщить информацию о нарушениях закона можно 06 декабря 2017 года по телефонам 8 4242 433225, 8 4242 424414, 8 4242 424901 в период с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
15:24 27 Ноября На Сахалине сохранятся все меры социальной поддержки
17:12 30 Ноября МЧС разыскивает юных любителей квестов
15:18 27 Ноября Госавтоинспекторы области поздравили женщин - водителей с днем матери
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 15:20 Вчера В Южно-Сахалинске отметили Международный день инвалидов
- 14:55 Вчера Холмчанам неприятно ходить по надземкам города
- 14:42 Вчера В Холмске обсудили муниципальный бюджет
- 14:31 Вчера Воины мотострелковой бригады вышли на митинг
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?