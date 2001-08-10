Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2017
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15:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают обсудить проблему коррупции

06 декабря 2017 года Сахалинской транспортной прокуратурой проводится «горячая линия» по разъяснению вопросов, связанных с  реализацией антикоррупционного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Задать интересующие вопросы, а также сообщить информацию о нарушениях закона можно 06 декабря 2017 года по телефонам 8 4242 433225, 8 4242 424414, 8 4242 424901 в период с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин.

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