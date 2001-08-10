Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели акцию с участием инвалидов

С целью повышения безопасности на дорогах людей с ограниченными возможностями, сотрудники госавтоинспекции города Южно-Сахалинска провели профилактическую акцию под названием «Особое место». В мероприятии также приняли участие волонтеры центра молодежных инициатив. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

На улице Больничной областного центра, в непосредственной близости от дома престарелых и инвалидов, расположен нерегулируемый пешеходный переход, по которому ежедневно переходят проезжую часть постояльцы этого учреждения.

Участники акции выстроились с плакатами по обе стороны от пешеходного перехода, призывая водителей транспортных средств не нарушать скоростной режим и соблюдать правила проезда пешеходного перехода.

По завершению мероприятия автоинспекторы вручили всем памятки и листовки на тему безопасности дорожного движения и договорились о том, что подобные акции будут продолжены для того чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья почувствовали о себе заботу и защищенность на дороге.