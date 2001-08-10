Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2017
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16:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели акцию с участием инвалидов

Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели акцию с участием инвалидов

С целью повышения безопасности  на дорогах людей с ограниченными возможностями, сотрудники госавтоинспекции  города Южно-Сахалинска провели  профилактическую акцию под названием «Особое место». В  мероприятии также приняли  участие волонтеры центра молодежных инициатив.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

На улице Больничной областного центра,  в  непосредственной близости от дома престарелых и инвалидов, расположен нерегулируемый пешеходный переход, по которому ежедневно переходят проезжую часть постояльцы этого учреждения.

Участники акции выстроились с плакатами по обе стороны от пешеходного перехода, призывая водителей транспортных средств не нарушать скоростной режим и соблюдать правила проезда пешеходного перехода.

По завершению мероприятия автоинспекторы вручили всем  памятки  и листовки  на тему безопасности дорожного движения и договорились о том, что подобные акции будут продолжены для того чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья почувствовали о себе заботу и защищенность на дороге.

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