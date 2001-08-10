Дворец спорта «Кристалл» присоединился к акции «Стоп СПИД!»

Открытый урок, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом, провели сегодня, 1 декабря, во дворце спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске.

Как рассказали ТИА «Острова» во дворце спорта, мероприятие для воспитанников спортивного учреждения организовали специалисты управления дополнительного образования детей «Кристалла» при информационной поддержке Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Участниками занятия стали тридцать спортсменов-представителей хоккея, черлидинга и тяжелой атлетики от 12 лет.

Вводную лекцию детям провел врач по спортивной медицине дворца спорта «Кристалл» Александр Калашник. Урок продолжился демонстрацией фильма об опасном заболевании, после чего среди юных слушателей провели опрос с помощью голосования на закрепление знаний симптомов болезни и безопасного поведения, от которого во многом зависит здоровье человека. Также во время занятия лектор развеял мифы, витающие вокруг болезни СПИДа, и рассказал, как важно знать свой статус и как защитить здоровье себя и своих близких. В заключение занятия ребятам раздали ленточки алого цвета, которые являются символом борьбы с ВИЧ.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартовала в России 27 ноября в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается в нашей стране 1 декабря с 1998 года. Мероприятия, посвященные этому дню, проходят в российских образовательных и медицинских учреждениях с 27 ноября по 3 декабря. Целью всероссийской акции является необходимость предотвращения глобального распространения страшного заболевания.